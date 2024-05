Sự khác biệt từ dòng nước giặt xả mang thương hiệu Sina Pro 9 in 1

Kim Dư Việt Nam ra mắt sản phẩm nước giặt xả hoàn toàn mới mang thương hiệu Sina Pro 9 in1

Bà Lưu Vân Giang, Giám đốc Công ty TNHH XNK Kim Dư Việt Nam cho biết, hiện nay, công nghệ giặt sấy hiện đại dùng trong môi trường nước nhiệt độ cao và sấy khô trở nên phổ biến. Do đó, công ty đã tiên phong nghiên cứu và cho ra đời dòng sản phẩm nước giặt xả mang thương hiệu Sina Pro 9 in 1 sử dụng giặt ở nước nhiệt độ cao lưu hương trên vải đến 72 giờ sau. Ngoài ra, sản phẩm còn giúp dưỡng vải, giảm nhăn sau giặt, tăng độ bền màu cho quần áo. Đây chính là sự khác biệt mà công ty muốn mang đến cho người tiêu dùng.

Kim Dư Việt Nam ra mắt thêm sản phẩm chăm sóc gia đình. Hiện công ty có hơn 60 loại sản phẩm chăm sóc gia đình

Nước giặt xả Sina Pro 9 in 1 phù hợp mọi nhiệt độ nước từ 30 độ C đến 90 độ C. Ngoài ra, sản phẩm còn lưu hương sang trọng, thơm mát, tan hoàn toàn nên không để lại cặn bẩn trong máy giặt cũng như trên quần áo. Sản phẩm còn giúp quần áo luôn mềm mại, giữ màu và tăng độ bền màu trên vải, giặt được cho quần áo trẻ em... Sản phẩm có 4 loại mùi hương: thu nồng nàn, hạ năng động, đông ấm áp, xuân tươi mới.

Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, công ty cũng tổ chức ngày hội “Biết ơn hành trình ly và đũa thủy tinh 25 năm” nhằm tri ân những tập thể, cá nhân đã cùng đồng hành nhiều năm qua góp phần làm nên thương hiệu Kim Dư Việt Nam. Hiện Kim Dư Việt Nam có hơn 60 sản phẩm chăm sóc gia đình như: nước giặt xả, nước rửa chén bát, nước lau sàn, nước tẩy đa năng, tẩy tolet công nghệ xanh…

HOÀNG LONG