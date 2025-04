Subaru Việt Nam kỷ niệm 15 năm kiến tạo hành trình an toàn và tri ân người tiêu dùng

Đây là cột mốc đánh dấu hành trình không ngừng cố gắng mang đến những mẫu xe ưu việt và trải nghiệm dịch vụ tuyệt vời, đồng thời khẳng định cam kết ưu tiên sự an toàn, khả năng vận hành vượt trội trong từng mẫu xe Subaru giới thiệu cho khách hàng Việt Nam.

Nhằm tri ân khách hàng đã luôn yêu quý và đồng hành cùng Subaru, MIV trân trọng dành chương trình ưu đãi và quà tặng hấp dẫn cho toàn bộ khách hàng đang sở hữu xe cũng như khách hàng mua xe mới trong tháng 4-2025 này.

Subaru Việt Nam vô cùng biết ơn khách hàng đã ủng hộ trên hành trình 15 năm qua, một hành trình bền bỉ không ngừng vượt qua giới hạn, mang đến những chiếc xe an toàn, mạnh mẽ và đáng tin cậy hàng đầu trên mọi nẻo đường cho các khách hàng Việt Nam. “One Life - One Subaru, Trọn vẹn từng khoảnh khắc - Bình an mọi hành trình”. Bà Lê Thanh Hải - Tổng Giám đốc Subaru Việt Nam, chia sẻ: “Cột mốc kỷ niệm này là dịp để chúng tôi không chỉ nhìn lại hành trình 15 năm tuyệt vời đã trải qua, mà còn để tri ân những người đã luôn ủng hộ chúng tôi. Sự tin tưởng và ủng hộ tuyệt đối của khách hàng là nguồn động lực to lớn để chúng tôi không ngừng cải tiến, mang đến những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, cam kết bảo vệ an toàn cao nhất trong mọi hành trình và hướng tới mục tiêu không có thương vong trên xe Subaru vào năm 2030!”.

Để kỷ niệm cột mốc 15 năm đáng nhớ này, Subaru Việt Nam mang đến cho khách hàng mua xe mới cơ hội trúng 15 phần quà bốc thăm may mắn. Khi mua bất kỳ một xe Subaru trong tháng 4-2025, khách hàng sẽ có cơ hội trúng 1 trong 15 giải thưởng hấp dẫn, với tổng giá trị lên đến 150 triệu đồng, trong đó có 1 giải Nhất là 1 chuyến du lịch Nhật Bản (5 ngày 4 đêm) dành cho 2 người.

Subaru Việt Nam luôn trân trọng sự tin yêu và ủng hộ của khách hàng đang sở hữu xe. Trong chương trình ưu đãi tri ân đặc biệt này, Subaru hân hạnh mang đến gói ưu đãi dịch vụ hấp dẫn, bao gồm dịch vụ kiểm tra xe tổng quát miễn phí và các ưu đãi dịch vụ đến 30% dành cho tất cả khách hàng.

Chi tiết chương trình ưu đãi Dành cho khách hàng mua xe mới: Cơ hội trúng 1 trong 15 phần quà may mắn với tổng giá trị đến 150 triệu đồng, bao gồm: Giải nhất (1 giải): là chuyến du lịch Nhật Bản cho 2 người (5 ngày 4 đêm) trị giá 80 triệu đồng; Giải nhì (2 giải): mỗi giải nhận được 1 xe đạp gấp gọn Subaru; Giải ba (2 giải): mỗi giải nhận được 1 kính mát thể thao Subaru; Giải Khuyến khích (10 giải): mỗi giải nhận được 1 ba lô dã ngoại Subaru hoặc 1 túi giữ nhiệt du lịch Subaru x Adidas…(Kết quả sẽ được công bố trên trang Facebook của Subaru Asia vào ngày 5-5-2025). Dành cho khách hàng đang sở hữu xe: Miễn phí kiểm tra xe tổng quát; ưu đãi giảm giá 30% máy nén, dàn nóng, dàn lạnh, đĩa phanh và lọc gió điều hòa; ưu đãi giảm giá 20% dầu động cơ và má phanh (số lượng giới hạn và áp dụng có điều kiện). Thông tin chương trình, vui lòng truy cập: https://www.subaru.asia/vn/ vi/promotions/sales/subaru-15th-anniversary/ Trang Facebook chính thức: https://www.facebook.com/subaruasiavn

TH. THẢO