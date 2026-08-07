Sức nóng Mỹ Đình: CĐV tự tin Việt Nam thắng cách biệt Campuchia

Lúc 17 giờ 30 phút ngày 7-8, hàng trăm cổ động viên đến từ nhiều tỉnh, thành phố đã đổ về Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình để khuấy động không khí trước trận đấu Việt Nam - Campuchia.