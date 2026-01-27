Sương mù dày đặc tại sân bay Nội Bài, nhiều chuyến bay không thể cất, hạ cánh

Đã có 4 chuyến bay đi phải lùi giờ cất cánh và 4 chuyến bay khác phải chuyển hướng hạ cánh để đảm bảo an toàn. Một số chuyến bay phải bay vòng chờ điều kiện thời tiết đủ tiêu chuẩn hạ cánh.