Tác giả cuốn best-seller "Người thầy" sẽ giao lưu tại Thư viện Quốc gia

Tác phẩm Người thầy của tác giả Nguyễn Chí Vịnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, do NXB Quân đội nhân dân phát hành năm 2023. Cuốn sách là những trang viết, những bài học về nghề, về người, về đời của ông Ba Quốc - vị tướng tình báo tài ba. Chỉ một thời gian ngắn sau khi ra mắt, cuốn sách Người thầy đã nhận được sự quan tâm rất lớn của bạn đọc cả nước, tạo cơn sốt trên thị trường phát hành, xuất bản. Sau 1 tháng phát hành, cuốn sách đã phát hành gần 6.000 bản.

Cũng nằm trong chuỗi các sự kiện này, tại Thư viện Quốc gia còn có nhiều hoạt động khác như giao lưu với tác giả, tìm hiểu về những ấn phẩm mới như Cảm ơn Người, sông Mekong (Lê Tấn Lộc) và Những miền lưu dấu - Cảnh Việt trong văn chương (NXB Kim Đồng). Đây cũng là dịp để những người yêu sách có thể tìm hiểu về những tác phẩm đoạt giải 5 châu lục của Cộng đồng Pháp ngữ.

Bên cạnh các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu sách nhằm tôn vinh các tác giả, tác phẩm, Thư viện Quốc gia còn tổ chức những chương trình nâng cao kỹ năng đọc sách, vận dụng sách vào đời sống như Huấn luyện trí tuệ siêu đọc sách, Đọc sách tạo, Thi kể chuyện theo sách bằng tiếng Anh...

Ngày Sách và Văn hóa đọc 2023 tại Thư viện Quốc gia mở cửa miễn phí cho tất cả những ai yêu quý Sách.

Theo Ban Quản lý Phố Sách Hà Nội, chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21-4) lần thứ 2 năm 2023, mừng 6 năm Ngày thành lập Phố Sách Hà Nội (2017 - 2023) nhiều hoạt động tôn vinh sách, lan tỏa văn hóa đọc sẽ được tổ chức.

Ngày 21-4, Ban Quản lý Phố Sách Hà Nội sẽ khai mạc sự kiện “Sách - Cho bạn, cho tôi” với sự tham gia hưởng ứng của các đơn vị xuất bản, công ty phát hành sách trên địa bàn thành phố. Đây cũng là chương trình được UBND quận Hoàn Kiếm phát động nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố Sách, để nơi đây thực sự trở thành điểm đến văn hóa tại Thủ đô sau 6 năm đi vào hoạt động.

Trong khuôn khổ sự kiện “Sách - Cho bạn, cho tôi”, bên cạnh các chương trình văn nghệ chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, phát biểu của lãnh đạo thành phố, tham luận của các nhà sách, tại Phố Sách Hà Nội cũng sẽ diễn ra nhiều hoạt động khác như: trao tặng sách cho tủ sách cộng đồng “Con tàu tri thức” của Phố Sách Hà Nội; công bố giải thưởng cuộc thi “Xếp sách nghệ thuật” với chủ đề “Sách - cho bạn, cho tôi”; trao giải cuộc thi “Vẽ theo nội dung cuốn sách em yêu”; biểu diễn sân khấu hóa các tác phẩm văn học…

Nhiều hoạt động hấp dẫn độc giả yêu sách dịp cuối tuần như các sự kiện: ra mắt sách “Alexandre de Rhodes và hành trình sáng tạo chữ Quốc ngữ" do Nhà xuất bản Kim Đồng thực hiện (22-4); tọa đàm “Bàn về văn học trẻ” do Nhà sách Phương Nam thực hiện (23-4); ra mắt sách Những lá thư thời chiến do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức (23-4); sự kiện bảo vệ môi trường “Đổi rác lấy cây” do Green Life tổ chức (28-4)…