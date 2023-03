Tai nạn trên Quốc lộ 20, 3 người trong một gia đình thương vong

Chiều 28-3, Công an huyện Định Quán (tỉnh Đồng Nai) đang điều tra vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 20, khiến 3 người trong một gia đình thương vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 35 cùng ngày, anh Nguyễn Ngọc N. (SN 1989) chở theo vợ và con gái 9 tuổi bằng xe máy trên Quốc lộ 20 đoạn qua huyện Định Quán, hướng đi Đà Lạt.

Khi đang di chuyển tới xã Phú Ngọc (huyện Định Quán) thì bị ôtô do tài xế tên là Hạnh tông trúng. Do cú tông quá mạnh khiến đầu ôtô biến dạng, bẹp dúm, còn chiếc xe máy bị ủi vào lề đường, hư hỏng nặng; 3 người gia đình anh N. bị thương nặng, nằm bất tỉnh bên đường. Phát hiện vụ việc, người dân sống ven Quốc lộ 20 đã đưa anh N. cùng vợ con đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên anh N. đã tử vong sau đó.

Ngay sau khi nhận được tin báo của người dân, lực lượng chức năng đã có mặt tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của nhân chứng để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.