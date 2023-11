Tái tạo da đầu mang tóc bằng kỹ thuật giãn mô

Đó là thông tin được BSCK1 Võ Kế Đạt, Khoa bỏng – tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Trưng Vương báo cáo tại Hội nghị khoa học kỹ thuật năm 2023 do bệnh viện tổ chức vào ngày 15-11.

Theo BSCK1 Võ Kế Đạt, 6 năm trước, không may tóc của một bé gái (13 tuổi) bị cuốn vào một động cơ của xuồng máy đang chạy, bé may mắn được cứu sống nhưng bị mất gần như toàn mảng da đầu. Bệnh nhi được phẫu thuật che phủ khuyết mất da đầu bằng vạt tự do lấy từ vùng đùi với kích thước 16x19 cm.

Tuy nhiên, khi bình phục, hơn một nửa phần da đầu bên trái của bé bị sẹo, không thể mọc tóc. Từ đó, bé trở nên mặc cảm, tự ti và luôn ao ước có tóc trở lại. Sau khi thăm khám, bác sĩ quyết định thực hiện kỹ thuật giãn mô để điều trị cho bé.

Các bác sĩ đã phẫu thuật đặt dưới vùng thái dương phải (vùng da đầu có tóc) của bé các túi giãn mô, sau đó bơm các túi này to dần để làm căng giãn da. Ở mỗi đợt bơm túi, bác sĩ sẽ kiểm tra tình trạng da, tưới máu mao mạch đảm bảo sức khỏe, cũng như “nuôi sống” da căng cho bé.

“Trong 3 lần bơm căng túi mô cuối cùng, bé bị tình trạng rụng tóc và được khắc phục. 9 tuần sau khi đặt túi giãn mô, bệnh nhi tiếp tục phải nhập viện do giãn sẹo vết mổ làm lộ túi, thiếu máu hoại tử một phần da đầu. Lúc này, sức khỏe của bé ổn định nên bác sĩ quyết định phẫu thuật cắt bỏ một phần vạt da vùng đỉnh thái dương trái và chuyển vạt da từ vùng đã giãn mô để che phủ”, BSCK2 Võ Kế Đạt thông tin.

Đồng thời cho biết, sau 2 tuần các vết thương lành hoàn toàn, phần mô giãn tiếp tục mọc tóc bình thường. Hiện tại, gần như toàn bộ phần đầu của bé đã có tóc trở lại.

Theo BSCK1 Võ Kế Đạt Đạt, giãn mô là phương pháp tái tạo vùng da đầu không thể có tóc, kết quả thẩm mỹ cao và phương pháp này được áp dụng điều trị cho người bị hói, phỏng vùng đầu, u hắc tố, mất da đầu do tai nạn… để phục hồi thẩm mỹ.

Bệnh nhân từ 1 tuổi đến tuổi trung niên đều có thể thực hiện kỹ thuật này. Tuy nhiên, quá trình bơm túi đòi hỏi thời gian lâu dài, cần sự hợp tác của bệnh nhân và người thân trong chăm sóc, động viên người bệnh để có kết quả tốt nhất.