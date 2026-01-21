Xuyên đêm chỉnh trang chợ Bến Thành để đón năm mới

Những ngày cận Tết, khu vực chợ Bến Thành đang được khẩn trương chỉnh trang, nhiều hạng mục thi công xuyên đêm để kịp hoàn thành đón năm mới.

Ghi nhận của phóng viên SGGP trong đêm 20 rạng sáng 21-1, mặt tiền chợ Bến Thành sáng trưng bởi hệ thống chiếu sáng của công trường. Lực lượng công nhân tất bật sơn mới các mảng tường, chỉnh sửa từng chi tiết kiến trúc, làm sạch bề mặt và thay thế những hạng mục xuống cấp. Trên mái chợ, đội ngũ kỹ thuật tiếp tục kiểm tra, gia cố, vệ sinh hệ thống thoát nước và các chi tiết kỹ thuật, bảo đảm an toàn và mỹ quan cho công trình mang dấu ấn lịch sử này.

Các hạng mục trên mái chợ Bến Thành được kiểm tra, vệ sinh và gia cố nhằm bảo đảm an toàn và mỹ quan công trình. (ẢNH: HOÀNG HÙNG)

Bên cạnh đó,các tuyến đường bao quanh chợ Bến Thành cũng được tổ chức thi công đồng bộ: vạch kẻ giao thông được sơn mới, vỉa hè được chỉnh trang, rào chắn cũng được bố trí và phân luồng hợp lý để vừa bảo đảm an toàn giao thông, vừa hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân và hoạt động kinh doanh.

Lực lượng thi công sơn sửa các gian hàng bao quanh chợ Bến Thành lúc nửa đêm, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh ban ngày. (ẢNH: HOÀNG HÙNG)

Đáng chú ý, khu vực nhà ga metro Bến Thành và các lối tiếp cận cũng được vệ sinh, lau chùi, làm sạch xuyên đêm. Đây là điểm trung chuyển quan trọng, kết nối giữa đầu mối giao thông công cộng với các không gian khu vực trung tâm, dự kiến sẽ thu hút rất đông người dân và du khách trong dịp Tết.

Khu vực nhà ga metro Bến Thành được vệ sinh, làm sạch xuyên đêm để chuẩn bị phục vụ người dân và du khách dịp Tết. (ẢNH: HOÀNG HÙNG)

Việc tổ chức thi công ban đêm được các đơn vị triển khai nhằm tranh thủ thời gian, tránh ùn tắc giao thông giờ cao điểm và sớm hoàn thiện các hạng mục theo kế hoạch.

Công nhân sơn lại vạch kẻ giao thông trên các tuyến đường xung quanh chợ Bến Thành,. (ẢNH: HOÀNG HÙNG)

Hình ảnh lực lượng công nhân làm việc miệt mài trong đêm, từ sơn sửa mặt tiền, làm việc trên mái chợ đến vẽ vạch đường, vệ sinh nhà ga metro… cho thấy sự quyết tâm của thành phố trong việc chỉnh trang bộ mặt đô thị, tạo không gian khang trang, an toàn và thân thiện cho khu vực trung tâm khi bước sang năm mới.

HOÀNG HÙNG