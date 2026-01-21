Sức sống cơ sở

Xuyên đêm chỉnh trang chợ Bến Thành để đón năm mới

SGGPO

Những ngày cận Tết, khu vực chợ Bến Thành đang được khẩn trương chỉnh trang, nhiều hạng mục thi công xuyên đêm để kịp hoàn thành đón năm mới.

Ghi nhận của phóng viên SGGP trong đêm 20 rạng sáng 21-1, mặt tiền chợ Bến Thành sáng trưng bởi hệ thống chiếu sáng của công trường. Lực lượng công nhân tất bật sơn mới các mảng tường, chỉnh sửa từng chi tiết kiến trúc, làm sạch bề mặt và thay thế những hạng mục xuống cấp. Trên mái chợ, đội ngũ kỹ thuật tiếp tục kiểm tra, gia cố, vệ sinh hệ thống thoát nước và các chi tiết kỹ thuật, bảo đảm an toàn và mỹ quan cho công trình mang dấu ấn lịch sử này.

img-5955-2996-8853.jpeg
Các hạng mục trên mái chợ Bến Thành được kiểm tra, vệ sinh và gia cố nhằm bảo đảm an toàn và mỹ quan công trình. (ẢNH: HOÀNG HÙNG)

Bên cạnh đó,các tuyến đường bao quanh chợ Bến Thành cũng được tổ chức thi công đồng bộ: vạch kẻ giao thông được sơn mới, vỉa hè được chỉnh trang, rào chắn cũng được bố trí và phân luồng hợp lý để vừa bảo đảm an toàn giao thông, vừa hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân và hoạt động kinh doanh.

img-6029-2658-6427.jpeg
Lực lượng thi công sơn sửa các gian hàng bao quanh chợ Bến Thành lúc nửa đêm, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh ban ngày. (ẢNH: HOÀNG HÙNG)

Đáng chú ý, khu vực nhà ga metro Bến Thành và các lối tiếp cận cũng được vệ sinh, lau chùi, làm sạch xuyên đêm. Đây là điểm trung chuyển quan trọng, kết nối giữa đầu mối giao thông công cộng với các không gian khu vực trung tâm, dự kiến sẽ thu hút rất đông người dân và du khách trong dịp Tết.

img-6037-1232-8373.jpeg
Khu vực nhà ga metro Bến Thành được vệ sinh, làm sạch xuyên đêm để chuẩn bị phục vụ người dân và du khách dịp Tết. (ẢNH: HOÀNG HÙNG)

Việc tổ chức thi công ban đêm được các đơn vị triển khai nhằm tranh thủ thời gian, tránh ùn tắc giao thông giờ cao điểm và sớm hoàn thiện các hạng mục theo kế hoạch.

img-6019-3687-7395.jpeg
Công nhân sơn lại vạch kẻ giao thông trên các tuyến đường xung quanh chợ Bến Thành,. (ẢNH: HOÀNG HÙNG)

Hình ảnh lực lượng công nhân làm việc miệt mài trong đêm, từ sơn sửa mặt tiền, làm việc trên mái chợ đến vẽ vạch đường, vệ sinh nhà ga metro… cho thấy sự quyết tâm của thành phố trong việc chỉnh trang bộ mặt đô thị, tạo không gian khang trang, an toàn và thân thiện cho khu vực trung tâm khi bước sang năm mới.

HOÀNG HÙNG

Từ khóa

chợ Bến Thành chỉnh trang đô thị thi công xuyên đêm đón năm mới Tết Nguyên đán trung tâm TPHCM sơn sửa mặt tiền vẽ vạch giao thông công nhân làm đêm vệ sinh đô thị ga metro Bến Thành chỉnh trang khu vực trung tâm mỹ quan đô thị chạy đua tiến độ

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn