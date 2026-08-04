Thường trực HĐND TPHCM khảo sát ATTP tại chợ đầu mối Bình Điền

Tối 4-8, đoàn giám sát của Thường trực HĐND TPHCM do đồng chí Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM làm trưởng đoàn, thực hiện giám sát công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (ATTP) đối với UBND phường Bình Đông và khảo sát chợ đầu mối Bình Điền.

Các đơn vị cùng được giám sát gồm: UBND phường Tam Bình, UBND xã Xuân Thới Sơn, Ban quản lý chợ đầu mối Hóc Môn, Ban quản lý chợ đầu mối Thủ Đức. Đồng chí Cao Thanh Bình, Trưởng Ban Văn hóa - xã hội, HĐND TPHCM, Phó trưởng đoàn giám sát, chủ trì buổi làm việc.

Báo cáo với đoàn giám sát, bà Vũ Yến Oanh, Phó chủ tịch UBND phường Bình Đông cho biết, phường Bình Đông đối mặt với nhiều khó khăn trong công tác quản lý ATTP như nhân lực thực hiện nhiệm vụ ATTP còn mỏng; hoạt động kinh doanh thức ăn đường phố vẫn nhỏ lẻ, tự phát.

Đại diện Ban quản lý chợ đầu mối Bình Điền cho hay, trong 6 tháng đầu năm 2026, chợ Bình Điền tự kiểm tra, giám sát, lấy 980 mẫu kiểm tra test nhanh (kiểm tra hàn the, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, phẩm màu, chất tẩy trắng, formol) và chưa phát hiện vi phạm.

Bà Vũ Yến Oanh, Phó chủ tịch UBND phường Bình Đông báo cáo tại buổi giám sát. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tuy vậy, vấn đề khó khăn hiện nay là hàng hóa từ các tỉnh nhập về chợ chưa được kiểm tra, kiểm soát từ gốc (trừ sản phẩm động vật do đã được cơ quan thú y các tỉnh kiểm soát), hàng hóa chưa được sơ chế tại nguồn, ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường.

Ngoài ra, do thời gian xét nghiệm các chỉ tiêu ATTP tại phòng thí nghiệm thường mất thời gian từ 4 - 5 ngày, nên khi có kết quả thì lô hàng đã bán ra khỏi chợ.

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Huỳnh Thanh Nhân phát biểu kết luận buổi khảo sát. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Huỳnh Thanh Nhân cho biết đây là đợt giám sát đầu tiên trong lĩnh vực ATTP sau khi TPHCM vận hành mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Yêu cầu bảo đảm ATTP cho hơn 15 triệu người dân thành phố càng trở nên cấp thiết, liên quan trực tiếp đến sức khỏe và chất lượng sống của người dân cũng như mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của thành phố.

Đồng chí ghi nhận sự cố gắng và nỗ lực của 3 chợ đầu mối Bình Điền, Hóc Môn, Thủ Đức; các địa phương, sở, ngành trong nỗ lực thực hiện công tác đảm bảo ATTP thời gian qua. Tuy vậy, thành phố vẫn đối mặt với không ít thách thức trong quản lý hoạt động thức ăn đường phố, nguồn lực và trang thiết bị cấp cơ sở còn mỏng, lấy mẫu test nhanh thực phẩm và thời gian chờ kiểm nghiệm vẫn kéo dài; tình trạng chợ tự phát xung quanh chợ ảnh hưởng đến an ninh trật tự và ATTP nhưng vẫn chưa giải quyết triệt để.

Đồng chí yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục nỗ lực tối đa trong công tác quản lý nhà nước về ATTP; đảm bảo tất cả thực phẩm vào chợ đầu mối phải an toàn và truy xuất được nguồn gốc. Đoàn giám sát cũng ghi nhận các đề xuất, kiến nghị của địa phương, sở ngành và 3 chợ đầu mối trong buổi làm việc. Đến cuối tháng 9-2026, đoàn sẽ hoàn thiện báo cáo kết quả giám sát trình Thường trực HĐND TPHCM.

Sau buổi giám sát, đoàn trực tiếp khảo sát hoạt động tại chợ đầu mối Bình Điền và ghi nhận ý kiến, phản ánh thực tế của các tiểu thương.

Thường trực HĐND TPHCM khảo sát ATTP tại chợ đầu mối Bình Điền tối 4-8. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Thường trực HĐND TPHCM khảo sát ATTP tại chợ đầu mối Bình Điền tối 4-8. Ảnh: HOÀNG HÙNG.

Đồng chí Cao Thanh Bình, Trưởng Ban Văn hóa - xã hội, HĐND TPHCM, Phó trưởng đoàn giám sát trao đổi với tiểu thương chợ đầu mối Bình Điền. Ảnh: HOÀNG HÙNG.

Thường trực HĐND TPHCM khảo sát ATTP tại chợ đầu mối Bình Điền tối 4-8. Ảnh: HOÀNG HÙNG.

Đồng chí Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM, Trưởng đoàn giám sát kiểm tra sản phẩm rau củ tại chợ đầu mối Bình Điền. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo kế hoạch, từ ngày 4 đến 19-8-2026, Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân TPHCM sẽ khảo sát, giám sát thực tế công tác quản lý nhà nước về ATTP tại một số địa phương, đơn vị trên địa bàn.

Đoàn sẽ khảo sát tại các chợ đầu mối, chợ dân sinh, cơ sở cung cấp suất ăn công nghiệp, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm, cơ sở ăn uống; đồng thời làm việc với UBND các địa phương và các sở, ngành liên quan.

Thông qua giám sát, Thường trực HĐND TPHCM sẽ đánh giá việc triển khai công tác quản lý ATTP theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; làm rõ kết quả, hạn chế, nguyên nhân và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong chuỗi cung ứng thực phẩm. Qua đó, kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý, hoàn thiện cơ chế phối hợp liên ngành, góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân.

GIAO LINH