Tạm giam 7 thanh thiếu niên cầm vũ khí xông vào hội chợ đòi tiền bảo kê

Ngày 28-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và tạm giam 7 đối tượng về tội hủy hoại tài sản.