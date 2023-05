Tạm giam một thanh niên trộm xe rồi đốt

Ngày 21-5, thông tin từ Công an tỉnh Long An cho biết, cơ quan chức năng vừa bàn giao Vũ Trung Thắng (19 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi đốt xe máy do trộm cắp.