Tạm giữ 2 người vận chuyển súng ra Phú Quốc

Ngày 4-6, Công an TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) cho biết, Công an xã Hàm Ninh đã hoàn thành công tác tiếp nhận và tiến hành xử lý 2 người vận chuyển hung khí từ đất liền ra Phú Quốc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 30 ngày 4-6, Công an TP Phú Quốc phối hợp cùng Tổ công tác 108 Công an tỉnh Kiên Giang và Trạm Kiểm soát Biên phòng Bãi Vòng kiểm tra hành chính xe ô tô BKS 51H-935.64 do Ông Minh Phụng (49 tuổi, thường trú phường Dương Đông, TP Phú Quốc) điều khiển chở theo bạn gái Trần Thị Ánh Nga (38 tuổi, thường trú huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang), khi cả hai vừa từ TP Rạch Giá đi tàu cập Cảng phà Thạnh Thới (ấp Bãi Vòng, xã Hàm Ninh, TP Phú Quốc).

Qua kiểm tra, phát hiện trên người và phương tiện của Phụng và Nga có 2 dao tự chế, 1 súng dạng bắn đạn pháo, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy. Test nhanh 2 đối tượng, kết quả đều dương tính với chất ma túy.

Được biết, Ông Minh Phụng là đối tượng từng có tiền án về tội “Tàng trữ vũ khí”. Phụng là người đã trực tiếp đưa súng cho một đối tượng bắn chết 2 người.

Thượng tá Mai Phương Nam, Trưởng Công an TP Phú Quốc cho biết, Công an TP Phú Quốc phối hợp chặt chẽ với Tổ công tác 108 Công an tỉnh Kiên Giang, Tổ công tác của Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an kiên quyết đấu tranh, trấn áp tội phạm đến cùng với phương châm “không để tội phạm có đất sống” tại TP Phú Quốc. Trong đó, chú trọng công tác nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng từ sớm, từ xa, kịp thời ngăn chặn, bắt giữ, xử lý các đối tượng tội phạm, vi phạm phạm pháp luật, triệt xóa các băng nhóm tội phạm sử dụng hung khí nguy hiểm để gây án và giải quyết mâu thuẫn.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.