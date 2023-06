Tăng cường sự phối hợp để nâng cao hiệu quả hoạt động của công an xã

Chiều 1-6, đoàn khảo sát của Thành ủy TPHCM do đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn đã làm việc với Huyện ủy huyện Hóc Môn về thực hiện quy định xây dựng công an xã, thị trấn chính quy và hiệu quả công tác Đảng.

Cùng dự buổi làm việc có Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn, Phó Giám đốc Công an TPHCM; Trần Văn Khuyên, Bí thư Huyện ủy huyện Hóc Môn; Cao Sơn Yên, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM.

Phát biểu tại buổi khảo sát, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải nhận xét việc tổ chức thực hiện các quy định, quy chế của cấp trên và công tác phối hợp giữa công an xã với các lực lượng vũ trang, chính quyền địa phương được thực hiện tương đối tốt.

Đồng chí tin tưởng với sự chung sức, đồng lòng của hệ thống chính trị, MTTQ các cấp cùng các tầng lớp nhân dân thì lực lượng công an xã sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong việc đảm bảo an ninh, giữ vững và làm trong sạch địa bàn, giữ vững niềm tin của đảng bộ, các tầng lớp nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải chia sẻ với những khó khăn, ghi nhận đề xuất của về việc đầu tư xây dựng trụ sở, củng cố cơ sở vật chất cho công an xã và cho biết thành phố sẽ tìm hướng tháo gỡ khó khăn liên quan đến các quy định.

Thời gian tới, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM mong muốn lực lượng công an xã và các đơn vị liên quan tiếp tục phát huy, triển khai thực hiện nhanh các quy chế phối hợp, sơ kết đánh giá kết quả thực hiện quy chế để thực hiện tốt hơn nữa. Đặc biệt, phát huy vai trò của MTTQ, các tầng lớp nhân dân để đảm bảo an ninh trật tự, làm thế nào để lực lượng công an xã phải là lực lượng gần dân, sát dân để nắm rõ tình hình trong nhân dân.

Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy xã trong xây dựng và phát huy sức mạnh của lực lượng công an xã, đảm bảo giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Theo Huyện ủy huyện Hóc Môn, qua triển khai thực hiện quy định tăng cường, bố trí lực lượng công an chính quy về công tác tại xã đã góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự của địa phương; lực lượng công an chính quy nhanh chóng triển khai bám cơ sở, bám địa bàn; phối hợp hoạt động tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh, trật tự, nhất là tại các khu vực trọng điểm, địa bàn phức tạp, giáp ranh.

Lực lượng công an chính quy đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền xã ban hành và triển khai nhiều kế hoạch, phương án, giải pháp nghiệp vụ, nhằm đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa bàn...

Qua đó, giữ vững ổn định an ninh trật tự ở cơ sở, chất lượng công tác bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được nâng lên, cơ bản có chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng trong công tác điều tra, khám phá án đạt tỷ lệ cao.

Công an xã chính quy chủ động phối hợp với MTTQ các cấp và đoàn thể chính trị - xã hội xã thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, công tác giáo dục pháp luật cho đoàn viên, hội viên, thanh niên, học sinh và nhân dân ở cơ sở; góp phần nâng cao nhận thức, chấp hành pháp luật cho người dân trên địa bàn.

Ngoài ra, lực lượng công an xã chính quy còn là nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp căn cước công dân gắn chip.

Để phát huy hơn nữa vai trò, ý nghĩa của việc xây dựng lực lượng công an xã chính quy, đặc biệt tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, Huyện ủy huyện Hóc Môn tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về vai trò, tầm quan trọng của việc chính quy hóa lực lượng công an xã.

Đồng thời, rà soát, điều động, tăng cường thêm biên chế cho công an các xã, chú trọng các xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự theo hướng “tinh gọn” bộ máy, bảo đảm chất lượng...