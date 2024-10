Tăng cường tập huấn, diễn tập trong cứu hộ, cứu nạn, khắc phục thiên tai

Lãnh đạo Bộ Công an đề nghị công an các đơn vị, địa phương phải chú trọng tới công tác điều phối các nguồn lực (phương tiện, trang thiết bị, con người) để bảo đảm an toàn tính mạng của người dân, nhất là tại các vùng bị cô lập, chia cắt do thiên tai, mưa lũ.

Sáng 11-10, Bộ Công an tổ chức sơ kết công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả cơn bão số 3 và mưa lũ sau bão.

Tại đây, Trung tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá, cơn bão số 3 và mưa lũ sau bão đã gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản đối với nhân dân các tỉnh khu vực phía Bắc, nhất là tại các địa phương Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng, Hà Giang...

Trong công tác tìm kiếm, cứu nạn, lực lượng công an đã huy động 150.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Xuất, cấp trên 45.000 trang thiết bị các loại để phòng chống, khắc phục hậu quả của bão. Đã sơ tán, cứu nạn hàng ngàn người, tìm kiếm hàng trăm người mất tích.

Theo lãnh đạo Bộ Công an, quá trình tìm kiếm, cứu nạn, có 1 đồng chí hy sinh là cán bộ trại giam Công an tỉnh Quảng Ninh, 2 đồng chí tử vong trong quá trình phòng chống mưa lũ, khắc phục hậu quả. Trung tướng Lê Văn Tuyến đặc biệt đánh giá cao lực lượng công an cơ sở, công an cấp xã, phát huy hiệu quả phương châm 4 tại chỗ với tinh thần “đâu cần công an có, đâu khó có công an”.

Trung tướng Lê Văn Tuyến thông tin tại buổi sơ kết

Phát huy tinh thần "tương thân tương ái", "lúc dân cần, lúc dân khó, có công an", chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, công an các đơn vị, địa phương đã thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự, tham mưu, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các ban, ngành, cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại, chủ động trong công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, tham gia giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả bão số 3 và mưa lũ sau bão.

Quá trình tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, tham gia giúp đỡ nhân dân, lực lượng công an đã có nhiều tấm gương tiêu biểu sẵn sàng hy sinh với tinh thần "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ".

Để chủ động trong công tác phòng chống thiên tai, lãnh đạo Bộ Công an đề nghị công an các đơn vị, địa phương thực hiện nhiều giải pháp phòng, chống, ứng phó với thiên tai, mưa lũ với tinh thần bảo vệ tính mạng, an toàn, sức khoẻ của nhân dân là trên hết, trước hết, không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc, đói, rét, không có chỗ ở...

Bộ Công an tặng bằng khen các tập thể, cá nhân

Trung tướng Lê Văn Tuyến cũng đề nghị công an các đơn vị, địa phương tăng cường tập huấn, huấn luyện, diễn tập, kỹ năng ứng phó sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng thủ dân sự trong các tình huống cụ thể; nhất là cho lực lượng ở cơ sở (công an xã, lực lượng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự cơ sở...).

Theo Trung tướng Lê Văn Tuyến, thời gian tới sẽ diễn ra cuộc họp hội đồng thẩm định dự án đầu tư hạ tầng truyền dẫn của ngành công an, nhằm phục vụ thông tin liên lạc của ngành cũng như là phương án dự phòng quốc gia trong những tình huống đột xuất, cấp bách.

ĐỖ TRUNG