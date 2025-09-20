Tăng tốc thi công các tuyến đường kết nối sân bay Long Thành

Là dự án trọng điểm quốc gia, sân bay Long Thành (tỉnh Đồng Nai) đang trong quá trình đẩy nhanh tiến độ thi công với mục tiêu hoàn thành các hạng mục, đủ điều kiện khánh thành vào ngày 19-12-2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Cùng với đó, các tuyến đường giao thông đang từng bước được hoàn thiện, tạo thành mạng lưới giao thông đồng bộ kết nối sân bay Long Thành với TPHCM và các tỉnh lân cận.

Nhiều tuyến đường sắp về đích

Tại 2 tuyến giao thông kết nối trực tiếp đến sân bay Long Thành là T1 và T2, những ngày này không khí thi công diễn ra khẩn trương. Đường T1 là cửa ngõ sân bay Long Thành kết nối với quốc lộ 51, đường cao tốc Bến Lức - Long Thành, đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đường tỉnh 25B, 25C và đường Vành đai 3 - TPHCM, hiện đã thành hình, phần lớn mặt đường được thảm nhựa.

Còn tuyến T2 kết nối cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây với sân bay Long Thành được thiết kế 4 làn xe, với tốc độ 100km/giờ, hiện đạt hơn 80% khối lượng thi công và dự kiến hoàn thành cuối năm 2025.

Dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành kết nối các tỉnh miền Tây và khu Nam TPHCM với sân bay Long Thành đã thông xe gần 30km. Tuy nhiên, các hạng mục cầu Phước Khánh và Bình Khánh vẫn đang thi công, đoạn từ nút giao quốc lộ 51 vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vẫn còn ngổn ngang. Ông Hà Văn Mãi (người dân địa phương) nói: “Gia đình tôi cùng một số hộ dân ở khu vực này đã có thông báo thu hồi đất nhưng chưa di dời vì chờ tiền đền bù”.

Dự án đường Vành đai 3 - TPHCM dài 8,14km, bắt đầu từ nút giao đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây (phường Long Trường, TPHCM) đến nút giao với đường ĐT25B (xã Nhơn Trạch, Đồng Nai), trong đó cầu Nhơn Trạch - cây cầu lớn nhất trên toàn tuyến đã thông xe. Các dự án thành phần còn lại của đường Vành đai 3 - TPHCM đang được đẩy nhanh tiến độ, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2025, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông liên kết TPHCM với Đồng Nai và kết nối với sân bay Long Thành.

Thi công tuyến đường T1 kết nối sân bay Long Thành

Dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua TPHCM dài 19,5km, quy mô 4-6 làn xe, đã được thông xe kỹ thuật dịp 30-4 và dự kiến đưa vào khai thác cuối năm nay, giúp kết nối sân bay Long Thành với trung tâm du lịch biển Vũng Tàu.

Phía tỉnh Đồng Nai, đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có chiều dài 34km, hiện nhiều đoạn đường, nút giao lớn đã thành hình và nhà thầu đang gấp rút thi công với mục tiêu thông xe kỹ thuật vào ngày 19-12. Địa phương đang đẩy nhanh tiến độ các dự án nâng cấp, mở rộng, đầu tư xây dựng các tuyến ĐT 769, 773 và 770B với tổng mức vốn đầu tư hơn 18.000 tỷ đồng, nhằm hình thành các trục giao thông kết nối các địa phương trong tỉnh đến sân bay Long Thành.

Hình thành mạng lưới giao thông đồng bộ

Cùng với các tuyến đường cao tốc, Đồng Nai có hàng loạt dự án, công trình đường khác vừa được khởi công hoặc nằm trong quy hoạch mạng lưới giao thông kết nối đến sân bay Long Thành. Mới đây, dự án mở rộng đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây chiều dài 22km (đoạn đầu từ nút giao Vành đai 2 - TPHCM đến nút giao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu) với tổng mức đầu tư gần 16.300 tỷ đồng đã khởi công xây dựng.

Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành vào cuối năm 2026, giúp tăng năng lực lưu thông, giảm ùn tắc, rút ngắn thời gian di chuyển giữa TPHCM, Đồng Nai, các tỉnh lân cận và đặc biệt kết nối 2 sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Long Thành.

Trong khi đó, UBND tỉnh Đồng Nai đang phối hợp các đơn vị liên quan hoàn tất hồ sơ đầu tư dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên về Trấn Biên, sân bay Long Thành và phát triển mô hình đô thị TOD với chiều dài khoảng 38,5km. Tuyến metro này giúp liên kết vùng hiệu quả, mở rộng khả năng tiếp cận sân bay Long Thành, thúc đẩy du lịch, thương mại, và dịch vụ, từ đó tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Các tuyến metro số 2 và 6, dự án cầu Cát Lái, Đồng Nai 2, Phú Mỹ 2, tuyến cao tốc trên cao quốc lộ 51 đang được đề xuất nhằm tăng cường kết nối đến sân bay Long Thành. Ngoài tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, tỉnh Đồng Nai sẽ có thêm các tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, Biên Hòa - Vũng Tàu, tuyến metro từ khu vực trung tâm tỉnh đến sân bay Long Thành. UBND tỉnh Đồng Nai sẽ tiếp tục phối hợp UBND TPHCM nghiên cứu đường tàu điện ngầm kết nối sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành phục vụ nhu cầu vận chuyển hành khách, hàng hóa.

HOÀNG BẮC