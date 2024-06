Tạo mọi điều kiện thuận lợi để thiếu nhi phát triển toàn diện

Thiếu nhi lo lắng về bạo lực học đường, thuốc lá điện tử

Tại chương trình, các em thiếu nhi chia sẻ nhiều vấn đề liên quan đến bạo lực học đường, cá độ trên mạng, học sinh sử dụng thuốc lá điện tử, chương trình học chưa phù hợp…

Em Nguyễn Tấn Hào, Trường THCS Bình Tân, quận Bình Tân chia sẻ những khó khăn mà học sinh gặp phải khi học chương trình Giáo dục phổ thông 2018, như chương trình quá nặng, với học sinh và chưa phù hợp với độ tuổi. Điều này khiến học sinh bị tăng áp lực, thậm chí yêu cầu cao hơn trình độ học sinh, có những bài còn nặng về kiến thức hàn lâm. Em Nguyễn Tấn Hào đề xuất lãnh đạo TPHCM xem xét lại việc tích hợp 3 môn lý - hóa - sinh và sử - địa để học sinh vẫn học tốt, vẫn hiểu bài và nắm vững kiến thức.

Còn Nguyễn Khánh Vân, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa băn khoăn chương trình mới hướng tới việc học ít, hiểu nhiều, tuy nhiên qua thực tế chương trình vẫn còn nặng với học sinh, một số nội dung chưa được sắp xếp phù hợp dẫn đến kết quả học tập không cao.

Trong khi đó, em Huỳnh Gia Phú, Trường THCS Hoàng Lê Kha, quận 6 cho rằng chương trình học còn quá nhiều lý thuyết, chưa có nhiều hoạt động thực tế để thu hút, tạo đam mê cho học sinh.

Trao đổi với các em, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Văn Hiếu, cho biết, mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông 2018 là mong muốn giảm nhẹ kiến thức hàn lâm, tăng tính thực học. Trước một số ý kiến phản ánh chương trình học còn nặng, thiên về lý thuyết, Giám đốc Sở GD-ĐT cho biết sẽ rà soát với các quận huyện, các cơ sở giáo dục.

Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, chương trình giáo dục mới định hướng phát triển năng lực, phẩm chất, không yêu cầu học thuộc lòng. Tuy nhiên, có thể một số thầy cô chưa hiểu đúng và dạy đúng định hướng. Vì vậy, thầy cô phải thay đổi cách kiểm tra, đánh giá, phải nhận xét cả quá trình, như học sinh phát biểu trong giờ học, giúp học sinh tự tin, tích cực tìm hiểu kiến thức... “Nơi nào mà thầy cô còn áp lực, kiểm tra ngày tháng, sự kiện khô cứng thì không đúng với tinh thần chương trình giáo dục phổ thông 2018, chỉ đạo của sở", Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM chia sẻ.

Trân trọng từng ý kiến phát biểu của thiếu nhi

Phát biểu kết luận chương trình, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ chia sẻ, chương trình là hoạt động có truyền thống, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo TPHCM với các cháu thiếu nhi, cũng là dịp để lãnh đạo thành phố lắng nghe tâm tư nguyện vọng, ước mơ của thiếu nhi.

Nhận xét các ý kiến của thiếu nhi tại chương trình chân thật, sát với thực tiễn, xoay quanh vấn đề học tập, vui chơi, rèn luyện phát triển kỹ năng… Chủ tịch HĐND TPHCM cho rằng đây là cảm nguồn cảm hứng quý báu cho các cấp trong việc xây dựng TPHCM ngày càng phát triển.

Ghi nhận ý kiến của thiếu nhi, đồng chí Nguyễn Thị Lệ đề nghị từ nay đến dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, TPHCM sẽ có ít nhất 50 công trình tặng cho thiếu nhi, trong đó đa dạng, phong phú các lĩnh vực. Nhất là các lĩnh vực phải triển khai ngay.

Chủ tịch HĐND TPHCM đề nghị các cấp ủy đảng, địa phương, Sở GD-ĐT triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách pháp luật, các chương trình liên quan đến chăm sóc, bảo vệ trẻ em. Đồng thời tiếp tục tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, vận động các nguồn lực xã hội thực hiện tốt công tác chăm lo cho trẻ em; mở rộng trường lớp, sân chơi cho trẻ; tổ chức các hoạt động vui chơi lành mạnh cho thiếu nhi trong dịp hè; quan tâm tổ chức các chương trình gặp gỡ, lắng nghe trẻ em trong tháng 6 – tháng hành động vì trẻ em.

Bên cạnh đó, rà soát đánh giá kết quả, tiến độ giải quyết các kiến nghị của thiếu nhi trong thời gian vừa qua.

“Mỗi chúng ta hãy trân trọng từng ý kiến phát biểu của thiếu nhi, suy ngẫm và hành động, hãy cố gắng hết sức để hiện thực hóa những ý kiến của các cháu. Chúng ta cần thống nhất về ý chí và hành động, nói đi đôi với làm, tạo môi trường thuận lợi, lành mạnh, an toàn để trẻ em được phát triển tốt nhất”, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh.

Chủ tịch HĐND TPHCM cũng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, các tổ chức chính trị - xã hội phát huy vai trò giám sát thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật liên quan đến trẻ em và giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của thiếu nhi. Kịp thời đề xuất, kiến nghị để Thành ủy, HĐND TPHCM, UBND TPHCM nghiên cứu chỉ đạo.

Đồng chí đề nghị UBND TPHCM chỉ đạo các sở, ngành, địa phương có văn bản phản hồi kiến nghị của thiếu nhi; tiếp thu đầy đủ, chọn lọc hiện thực hóa các đề xuất của thiếu nhi về chăm sóc, bảo vệ trẻ em cũng như tạo điều kiện phát triển toàn diện cho trẻ em. Còn ngành GD-ĐT và Thành đoàn TPHCM tiếp tục gắn bó, phối hợp chặt chẽ hơn nữa để tạo môi trường học tập, sinh hoạt lành mạnh, hạnh phúc cho các thiếu nhi để thật sự mỗi ngày đi học là một ngày vui.

Đồng chí kêu gọi các bậc phụ huynh quan tâm lắng nghe, thấu hiểu con em mình, là người bạn đồng hành cùng con khôn lớn, gắn bó với nhà trường, tổ chức đoàn đội để tạo thành sức mạnh tổng hợp chăm lo việc học tập, vui chơi giải trí, nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần cho thiếu nhi để mỗi gia đình là một mái ấm hạnh phúc, tiến bộ. Qua đó góp phần xây dựng TPHCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Đồng thời mong muốn thiếu nhi không ngừng tiến bộ, tiếp bước các thế hệ cha anh giữ gìn, xây dựng và phát triển TPHCM ngày càng phát triển, đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Tặng thiếu nhi 50 công trình dịp lễ 30-4-2025

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi ghi nhận các ý kiến thẳng thắn, đúng vấn đề và có giải pháp của thiếu nhi. Đồng chí đề nghị Sở GD-ĐT chủ trì tiếp thu, chọn vấn đề cùng các sở ngành và hội đồng đội xác định những nhiệm vụ phải làm, để đến ngày 1-6 năm sau trả lời cụ thể cho các em.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu tại chương trình. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại chương trình, có nhiều ý kiến chia sẻ về phương pháp giáo dục STEM, Chủ tịch UBND TPHCM nhắc lại yêu cầu về nền giáo dục của TPHCM phải đứng hàng đầu cả nước và tiệm cận với thế giới. Bên cạnh đó, học sinh của TPHCM khi ra trường phải sẵn sàng cho tư cách công dân toàn cầu. Do đó, phương pháp STEM phải được triển khai rộng rãi, ngành giáo dục TPHCM phải tạo điều kiện thuận lợi, chuẩn bị đội ngũ để thực hiện. Cùng với đó là nhiệm vụ xây dựng trường học hạnh phúc gồm các hoạt động trong chương trình giáo dục, hoạt động ngoại khóa, xây dựng trường xanh sạch, an toàn, an toàn giao thông, chống bạo lực học đường.

Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh nếu ngành GD-ĐT TPHCM lên kế hoạch, phân bổ nguồn lực để thực hiện thì từ nay đến ngày 1-6 năm sau học sinh sẽ được học tốt hơn, giáo dục TPHCM sẽ tốt hơn và đóng góp cho TPHCM nhiều hơn.

Chủ tịch UBND TPHCM cũng yêu cầu Sở Y tế, Sở GD-ĐT phối hợp các đơn vị liên quan triển khai chương trình chăm sóc sức khỏe học đường; tập trung giáo dục sức khỏe tuổi dậy thì, sức khỏe hôn nhân, sức khỏe tiền sinh sản cho học sinh phổ thông. Còn về thuốc lá điện tử, Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, quan điểm của TPHCM là cấm học sinh sử dụng, do đó thành phố sẽ nghiên cứu cơ chế để cấm thuốc lá điện tử trên địa bàn.

Tại chương trình, Chủ tịch UBND TPHCM cũng đề xuất HĐND TPHCM xem xét đến dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước sẽ có 50 công trình tặng cho thiếu nhi TPHCM. Về các công trình thiếu nhi có ý kiến, đồng chí Phan Văn Mãi thông tin, hiện Cung thiếu nhi TPHCM đang tập trung làm thủ tục và dự kiến khởi công vào dịp 30-4-2025, Nhà thiếu nhi quận Phú Nhuận cũng đang chuẩn bị thủ tục sửa chữa…