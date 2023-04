TC Group thông báo kết quả bán hàng Hyundai tháng 03-2023

Hyundai Accent tiếp tục là mẫu xe có số lượng bán hàng tốt nhất tháng 3 với 1.355 xe đến tay khách hàng. Hyundai Creta đứng ở vị trí thứ 2 với 1.035 xe bán ra, duy trì mức doanh số tương đương so với tháng trước đó. Hyundai Grand i10 đứng ở vị trí thứ 3 với kết quả bán hàng đạt 664 xe. Hyundai Stargazer ghi nhận tháng bán hàng khả quan với 641 xe bán ra, tăng trưởng 2,5 lần so với tháng 2. Hyundai Santa Fe ghi nhận doanh số 514 xe, tương đương với tháng trước đó. Hyundai Tucson đạt doanh số 307 xe, tăng trưởng 54,2% so với tháng 2. Các mẫu xe thương mại Hyundai đạt doanh số 1.016 xe bán ra trong tháng 3, tăng trưởng hơn 42,1% so với tháng 2-2023.

Tổng kết Quý I/2023, các mẫu xe mang thương hiệu Hyundai đạt 14.736 xe bán ra, sụt giảm 21,1% so với Quý I/2022. Bước sang Quý II khi sức cầu của thị trường gia tăng, cùng với mùa cao điểm du lịch với nhu cầu di chuyển của khách hàng lớn hơn, doanh số kỳ vọng sẽ đạt được mức tăng trưởng cao hơn Quý I với những biến động thị trường khó lường.

KẾT QUẢ BÁN HÀNG XE Ô TÔ HYUNDAI THÁNG 3-2023

Mẫu xe CBU/CKD T2 - 2023 T3 - 2023 Cộng dồn 2023

Hyundai Grand i10 CKD 949 664 2.245

Hyundai Accent 1.564 1.355 3.943

Hyundai Elantra 250 241 704

Hyundai Tucson 199 307 731

Hyundai SantaFe 511 514 1.348

Hyundai Creta CBU 1.027 1.035 2.647

Hyundai Stargazer 253 641 1.076

XE THƯƠNG MẠI CKD/CBU 714 1.016 2.042

TỔNG 5.467 5.773 14.736