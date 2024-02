Tết ấm no trên vùng quy hoạch điện hạt nhân

Do vướng quy hoạch treo, 14 năm qua, người dân trong vùng quy hoạch 2 dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2 (tỉnh Ninh Thuận) chưa năm nào có tết trọn vẹn. Tháng 7-2023, UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành quyết định hủy các thông báo thu hồi đất để bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện 2 dự án này.

Nhà cửa, đường xá thôn Vĩnh Trường ngày càng khang trang, sạch đẹp

Những ngày cận Tết Giáp ông Đượng vừa tất bật đón hàng Thìn 2024, trở lại "thủ chục lượt khách tham quan mỗi phủ" nho Thái An (xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải), nơi có tới 823 hộ với trên 2.800 khẩu nằm trong vùng quy hoạch xây dựng dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2, người dân háo hức đi làm sổ đỏ, mở rộng diện tích trồng nho, cơi nới nhà cửa-điều mà 14 năm qua họ không được phép làm bởi quy hoạch treo.

Người dân thôn Thái An tranh thủ cơi nới nhà cửa để chuẩn bị đón Tết Giáp Thìn 2024

Trước đây, gia đình ông Nguyễn Khắc Đượng (ở thôn Thái An) có 3 sào đất trồng nho nhưng chỉ dám sản xuất cầm chừng vì nằm trong vùng quy hoạch điện hạt nhân. “Biết tin tỉnh hủy bỏ quyết định thu hồi đất để làm nhà máy điện hạt nhân, bà con được phép trồng trọt, chăn nuôi nên gia đình đã mạnh dạn mở rộng diện tích trồng nho, kết hợp đón khách du lịch tới tham quan nên đời sống ngày càng ổn định”, ông Đượng phấn khởi cho biết. Hiện tại vườn nho của gia đình kịp cung ứng cho thị trường vụ tết cổ truyền đang cận kề.

Ông Nguyễn Hàn, Trưởng thôn Thái An, chia sẻ: “Người dân trong thôn rất mừng, từ nay bà con được ổn định đời sống, an tâm sản xuất. Bà con đang tiếp tục mở rộng diện tích nho, mở rộng các dịch vụ du lịch tại làng nho Thái An, ai nấy đều hy vọng tết cổ truyền năm nay sẽ đầm ấm, đủ đầy hơn”.

Cùng niềm vui với người dân thôn Thái An, sau khi thoát quy hoạch treo, hàng trăm hộ dân thôn Vĩnh Trường, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam (tỉnh Ninh Thuận), nơi quy hoạch dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, cũng đang tất bật sửa chữa, cơi nới nhà cửa để chuẩn bị cho Tết Nguyên đán 2024 sắp tới.

Gia đình ông Nguyễn Khắc Đượng (đứng giữa) thuộc thôn Thái An đang mở rộng diện tích trồng nho, làm dịch vụ tham quan du lịch, đời sống ngày càng đi lên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Phan Tấn Cảnh khẳng định: “Sau khi UBND tỉnh có văn bản hủy bỏ các thông báo thu hồi đất để bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án xây dựng 2 Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2, người dân có đất trong vùng dự án có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Đất đai. UBND xã và huyện nơi có đất trong vùng dự án có trách nhiệm hướng dẫn, tiếp nhận và trả kết quả cho người dân. Đồng thời, việc hủy bỏ các quyết định này là một trong những bước để tỉnh thực hiện Đề án ổn định sản xuất, đời sống nhân dân và phát triển khu dân cư đối với các vị trí quy hoạch xây dựng các nhà máy điện hạt nhân”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Phan Tấn Cảnh thông tin: "Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo về phương án xử lý, có đủ các điều kiện pháp lý theo quy định, UBND tỉnh sẽ phê duyệt đề án ổn định sản xuất, đời sống nhân dân khu vực dự án và phát triển khu dân cư, triển khai đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ người dân".

Tết Giáp Thìn 2024 có lẽ sẽ là cái tết thật đặc biệt đối với người dân vùng dự án, bởi từ đây cuộc sống của họ đã sang trang mới, tươi đẹp hơn, bình yên và sung túc hơn.



