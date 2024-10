Thăm, động viên thân nhân 2 người tử vong khi tham gia chữa cháy

Đến thăm 2 gia đình có người tử vong khi tham gia chữa cháy tại hộ kinh doanh Trương Kim Yến đường Trần Văn Giàu (ấp 2, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh), đoàn công tác Công an TPHCM ân cần gửi lời thăm hỏi, động viên, trao tặng quà cho gia đình.

Ngày 25-10, Đoàn công tác Công an TPHCM do Thượng tá Nguyễn Thị Hạnh, Trưởng ban Phụ nữ Công an TPHCM đến thăm hỏi, động viên, tặng quà cho thân nhân của 2 trường hợp tử vong trong quá trình tham gia chữa cháy xảy ra ngày 19-6.

Đoàn công tác Công an TPHCM thăm hỏi, tặng quà cho mẹ con bà Nguyễn Thị Kim Thúy, là thân nhân ông Huỳnh Thanh Hiếu

Đoàn tới thăm nhà bà Nguyễn Thị Kim Thúy (vợ ông Huỳnh Thanh Hiếu, ở đường Trần Văn Giàu, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TPHCM) và bà Danh Thị Hoa (vợ ông Lý Quốc Văn, ở xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).

Ông Hiếu và ông Văn là 2 người tử vong trong quá trình tham gia chữa cháy trong đám cháy lớn xảy ra vào ngày 19-6 tại hộ kinh doanh Trương Kim Yến số 2A55 đường Trần Văn Giàu (ấp 2, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh).

Đoàn công tác Công an TPHCM thăm hỏi, tặng quà cho mẹ con bà Danh Thị Hoa, là vợ ông Lý Quốc Văn

Tại đây, đoàn ân cần gửi lời thăm hỏi, động viên, trao tặng phần quà cho thân nhân của 2 gia đình. Thượng tá Nguyễn Thị Hạnh đã trao cho mỗi gia đình số tiền 15 triệu đồng của Công an TPHCM, 2 triệu đồng của Ban Phụ nữ Công an TPHCM cùng một số nhu yếu phẩm. Ban Chuyên đề Công an TPHCM cũng trao tặng mỗi hộ gia đình số tiền 5 triệu đồng.

Được biết, hoàn cảnh của 2 gia đình hết sức khó khăn, đều đang ở nhà trọ. Bà Thúy đang phải nuôi 2 con nhỏ (một cháu lớp 7 và một cháu lớp 2) còn bà Hoa còn 1 con trai và mẹ già ở quê.

CHÍ THẠCH