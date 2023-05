Thanh niên 18 tuổi giết người vì mâu thuẫn khi tham gia giao thông

Sáng 15-5, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho hay, đã tạm giữ hình sự Võ Thanh Kiệt (18 tuổi) về hành vi giết người và Lưu Nhật Huy (19 tuổi) về hành vi che giấu tội phạm. Cả hai đối tượng cùng trú tại xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Tại cơ quan công an, Võ Thanh Kiệt khai nhận, trước đó, trong lúc điều khiển xe tham gia giao thông, giữa Kiệt và nạn nhân là Phạm Hoàng K. đã xảy ra mâu thuẫn. K. dọa đòi chém Kiệt nên Kiệt điện thoại kêu Lưu Nhật Huy tìm đánh K.

Khoảng 17 giờ ngày 13-5, Kiệt điều khiển xe mô tô chở Huy đến khu vực ấp An Quới, xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, phát hiện K. đang điều khiển mô tô trên đường, Kiệt liền điều khiển xe chặn đầu xe của K., hai bên tiếp tục xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau.

Trong lúc xô xát, Kiệt dùng dao tự chế dài khoảng 40cm chém nhiều nhát vào người K. khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Kiệt kêu Huy chở trốn khỏi địa phương.

Nhận tin báo có vụ án mạng nghiêm trọng, Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp khẩn trương điều tra, truy bắt nghi phạm. Qua công tác quản lý địa bàn, đối tượng cùng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 2 giờ sáng 14-5, Huy vừa trở về nhà thì bị lực lượng Công an bắt giữ. Sau đó, Kiệt cũng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn ở nhà người quen tại xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới. Đồng thời lực lượng chức năng đã thu giữ hung khí gây án.

Hiện, vụ việc đang được lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.