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Thành phố Hồ Chí Minh: 50 năm rạng rỡ tên vàng

SGGPO

Nửa thế kỷ trôi qua kể từ ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó không chỉ là dấu mốc lịch sử đáng tự hào của một thành phố anh hùng, không chỉ bởi đây là một đầu tàu kinh tế, văn hóa, xã hội của cả nước. Điều làm nên sự đặc biệt của thành phố này chính là dấu ấn lịch sử thiêng liêng: từ nơi đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã bắt đầu hành trình tìm đường cứu nước. Và thành phố ấy đã vinh dự mang tên Người.

THANH TÂM - THỤY QUYÊN - THANH CHIÊU - THU HƯƠNG

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