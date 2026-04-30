Kỳ 4: Kỳ vọng kiến tạo hình ảnh “đô thị toàn cầu” từ những dòng kênh xanh

Nếu như những năm đầu thập niên 90, kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, Tàu Hũ - Bến Nghé, Kênh Đôi - Kênh Tẻ là nỗi ám ảnh của không ít người dân với những dòng nước đen ô nhiễm, thì với sự quyết tâm, nỗ lực của chính quyền thành phố, những con kênh đó đã được hồi sinh, trở thành niềm tự hào của người dân nơi đây. Và hôm nay, hành trình kiến tạo đô thị xanh, sạch, đẹp và bền vững vẫn đang được tiếp bước, với kỳ vọng kiến tạo TPHCM thành “thành phố toàn cầu” từ những dòng kênh xanh.