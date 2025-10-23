Tháp cẩu công trình cao hàng chục mét bị gãy ngang tại Đà Nẵng

Một vụ tai nạn lao động vừa xảy ra tại công trình xây dựng Dự án chung cư Tháp đại dương Hiyori Aqua Tower (địa chỉ giao lộ Lê Đức Thọ - Ngô Cao Lãng, phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng) khiến một tháp cẩu cao hàng chục mét bị gãy ngang.

Hiện trường vụ việc

Tối 23-10, lãnh đạo phường Sơn Trà (TP Đà Nẵng) cho biết, cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh về vụ tai nạn lao động xảy ra tại công trình xây dựng Dự án chung cư Tháp đại dương Hiyori Aqua Tower (giao lộ Lê Đức Thọ - Ngô Cao Lãng, phường Sơn Trà).

Thông tin ban đầu, khoảng đầu giờ chiều 23-10, người dân sống ở chung cư trên đường Ngô Cao Lãng bất ngờ nghe tiếng động lớn xảy ra từ công trình xây dựng Dự án chung cư Tháp đại dương Hiyori Aqua Tower.

Tại hiện trường, tháp cẩu cao hàng chục mét bị gãy ngang, phần cáp tời bị đứt gãy đổ ập xuống sàn công trình.

Tháp cẩu cao hàng chục mét bị gãy ngang

Lực lượng Công an phường Sơn Trà sau đó đã có mặt tại hiện trường để thực hiện nhiệm vụ.

Theo bảng thông tin treo tại công trình, dự án Chung cư Tháp đại dương Hiyori Aqua Tower do Công ty TNHH Aqua Tower làm chủ đầu tư. Tổng thầu thi công là Công ty Cổ phần Kỹ thuật xây dựng Dinco.

Hiện vẫn chưa có thông tin thiệt hại về người.

PHẠM NGA