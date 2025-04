The Opus One - Căn hộ hàng hiệu giá tốt được giới nhà giàu Sài thành săn đón

Trong bối cảnh thị trường bất động sản (BĐS) TPHCM thiết lập mặt bằng giá kỷ lục, dự án The Opus One (Vinhomes Grand Park) đang trở thành “hàng hot” nhờ chính sách tài chính linh hoạt và chuẩn sống thượng lưu hiếm có.

The Opus One là dự án được săn đón hàng đầu tại khu Đông TPHCM

Không gian sống đẳng cấp có giá hợp lý cạn dần

Thị trường căn hộ TPHCM đang bước vào chu kỳ tăng giá mới. Theo báo cáo từ Knight Frank Việt Nam, trong quý gần nhất, phần lớn nguồn cung mở bán thuộc phân khúc cao cấp, với mức giá trung bình đạt 3.648 USD/m² (tương đương hơn 91 triệu đồng/m²), tăng tới 12% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cũng theo Knight Frank, áp lực tăng giá vẫn tiếp tục khi tổng nguồn cung tại TPHCM từ nay đến năm 2028 chỉ đạt khoảng 63.000 căn. Dự báo, đến 2028, giá căn hộ bình quân có thể lên tới 4.300 USD/m² - tương đương khoảng 110 triệu đồng/m².

Những con số này cho thấy cánh cửa cơ hội đang dần khép lại với những khách hàng tìm kiếm không gian sống chất lượng cao đi cùng mức giá hợp lý tại các khu vực có tiềm năng tăng trưởng bền vững. Đây cũng là lý do giới chuyên gia, doanh nhân thành đạt và nhà quản lý cấp cao tại TPHCM - những người đề cao trải nghiệm sống lẫn giá trị tích sản, đang hướng về khu Đông. Nơi đây, hệ sinh thái Vinhomes Grand Park vẫn đang mở rộng cánh cửa sở hữu với dự án cuối cùng được đánh giá là Top 1 - The Opus One.

Chị Thanh Hương - quản lý cấp cao trong lĩnh vực bảo hiểm, chia sẻ: “Tôi đã xem nhiều dự án nhưng hầu hết đều có giá quá cao hoặc thiếu tiện ích sống. Chỉ có The Opus One đáp ứng được tất cả tiêu chí của tôi. Một dự án có vị trí trung tâm, tiện ích đẳng cấp, mà chỉ cần hơn 400 triệu đã có thể sở hữu, thật sự là hàng hiếm”.

Sức hút từ dự án Top 1 của Vinhomes Grand Park

Sở hữu vị trí “trung tâm trong lòng trung tâm” tại Vinhomes Grand Park, The Opus One không chỉ là hàng độc bản mà còn là điểm đến hàng đầu cho giới tinh hoa tại khu Đông TPHCM. Theo giới đầu tư, có ít nhất 4 lý do khiến căn hộ cao cấp tại đây được săn đón mạnh mẽ.

Đầu tiên là thiết kế thông minh, tối ưu từng mét vuông. Nổi bật với không gian “đo ni đóng giày” cho tầng lớp thượng lưu, căn hộ The Opus One sở hữu diện tích hợp lý, bố cục thông minh, tối đa hóa công năng sống. Cửa kính lớn chạm sàn mở ra các tầm nhìn “hoa hậu” hướng về sông Đồng Nai và các tiện ích điểm nhấn của đại đô thị, mang đến cảm giác khoáng đạt và riêng tư.

Nội thất bên trong được đầu tư kỹ lưỡng với loạt trang bị cao cấp từ Dessmann, Hafele, Gorenje, Kohler, Grohe, Rosieres, điều hòa âm trần và phong cách thiết kế hiện đại. Tất cả tạo nên một không gian sống hạng sang, nơi cư dân có thể thảnh thơi tận hưởng, hồi phục năng lượng sau mỗi ngày làm việc áp lực.

Chính nhờ sự tối ưu vượt chuẩn, những căn Studio, 1PN+1, 2PN, 3PN tại The Opus One đáp ứng hoàn hảo nhu cầu sinh hoạt của các khách hàng yêu thích sự tự do hay những gia đình nhiều thành viên mà không làm mất đi tính riêng tư và tiện nghi cần có.

Căn hộ The Opus One sở hữu thiết hiện đại, nội thất cao cấp

Không chỉ ghi điểm bởi không gian căn hộ, The Opus One còn tái định nghĩa chuẩn sống cao cấp với chuỗi tiện ích nội khu phong cách resort. Ngay dưới chân các tòa nhà là hồ bơi vô cực 3 tầng, pool-bar, khu thể thao nước Aqua Gym, vườn treo, thác tràn, vườn sương mù và sảnh lounge đón khách sang trọng… tạo nên không gian sống nghỉ dưỡng, đúng chuẩn sống mà giới thượng lưu đang tìm kiếm.

Một điểm cộng không thể không nhắc đến là vị trí trung tâm trong lòng đại đô thị 271ha Vinhomes Grand Park - nơi quy tụ mọi tiện ích đỉnh cao đáp ứng tất cả nhu cầu học tập, chăm sóc sức khỏe, mua sắm, vui chơi giải trí đa dạng. Cư dân chỉ cần 1-10 phút di chuyển để kết nối với hệ sinh thái đẳng cấp của Vinhomes Grand Park, từ đại công viên 36ha, công viên Grand Park, Vincom Mega Mall, sân tập golf 2 tầng, Vinschool Cambridge, Vinmec, tháp văn phòng 43 tầng, phố thương mại Broadway & Ginza, bến du thuyền...

The Opus One sở hữu vị trí đắt giá, bao quanh bởi các tiện ích đa dạng của Vinhomes Grand Park

Bên cạnh sức hút từ chất lượng sống, The Opus One đang tạo nên làn sóng săn tìm nhờ chính sách tài chính ưu việt chưa từng có. Khách hàng chỉ cần bỏ ra từ 400 triệu đồng ban đầu đã có thể sở hữu một căn hộ cao cấp giữa trung tâm đại đô thị. Đây là khoản đầu tư thông minh trong bối cảnh mặt bằng giá căn hộ tại TPHCM đang gia tăng từng quý.

Chính sách bán hàng ưu đãi của The Opus One cũng giúp khách hàng giãn thời hạn thanh toán tới tháng 3-2027 - muộn hơn một năm so với thời điểm bàn giao (tháng 3-2026). Ngoài ra, khách hàng còn được vay 70% giá trị căn hộ với lãi suất 0% trong 30 tháng, đi kèm ưu đãi giảm giá trực tiếp 160-280 triệu đồng tùy loại căn.

Với thiết kế sang trọng, tiện ích all-in-one, vị trí tâm điểm đáng mơ ước và chính sách tài chính hấp dẫn, The Opus One chính là chốn sống hàng hiệu mà giới tinh hoa tại TPHCM không thể bỏ lỡ.

ĐỨC HOÀNG