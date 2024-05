The Orchard: Không gian xanh, ươm mầm tương lai trẻ

Tổng dự án Sycamore là dự án duy nhất nằm cạnh công viên trung tâm Thành phố mới Bình Dương

Vậy, cách thức nào để bồi đắp và nuôi dưỡng sức khoẻ tinh thần?

Kết quả nghiên cứu của Trường Đại học Groningen (Hà Lan) cho thấy: Nếu con người được sinh sống trong môi trường trong lành, gần gũi với thiên nhiên lâu dài, sức khoẻ tinh thần của họ sẽ luôn được nuôi dưỡng, từ đó cảm nhận cuộc sống thăng hoa, hạnh phúc và tròn đầy. Hiểu được điều này, môi trường sống trở thành tiêu chí hàng đầu mà các gia đình hiện đại lựa chọn cho chốn an cư, xây dựng tổ ấm và nuôi dưỡng con trẻ.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của không gian xanh, GS. TSKH Đặng Huy Huỳnh, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, lý giải: “Một dãy cây xanh có thể làm giảm tiếng ồn xe cộ trên đường. Một vành đai cây xanh rộng khoảng 500m bao quanh nhà góp phần giảm 70% khí thải. Cây xanh cũng có khả năng hấp thụ các chất gây ô nhiễm hay 1ha cây xanh đô thị có thể thanh lọc được từ 50 - 70 tấn bụi/năm”.

Tại Việt Nam, tỉnh Bình Dương là một trong những minh chứng rõ nét cho việc chú trọng triển khai không gian xanh hiệu quả, song song việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và cơ sở hạ tầng. Riêng tại Thành phố Thủ Dầu Một, tính đến năm 2024, ghi nhận 120 công viên, hoa viên với diện tích cây xanh đô thị đạt trên 400ha được hoàn thiện. Trong đó, 70ha thuộc về công viên trung tâm của Thành phố mới Bình Dương. Đây chính là địa điểm lý tưởng của phần lớn các gia đình, người trẻ đến vui chơi, giải trí, dã ngoại vào dịp cuối tuần, hay nghỉ ngơi thư giãn sau giờ làm việc.

Kề cạnh “lá phổi xanh” 70ha của Thành phố mới cùng hồ trung tâm lớn nhất khu vực, tổng dự án Sycamore của chủ đầu tư CapitaLand Development (CLD) đến từ Singapore vẫn tiếp tục kiến tạo không gian sống xanh, chú trọng phát triển các mảng thực vật đa tầng cho khoảng 3.500 nhà ở, căn hộ sở hữu lâu dài thuộc các phân khu thấp, trung, và cao tầng.

Tại đây, CLD ứng dụng thiết kế ưa sinh học và bền vững vào dự án, đem đến hệ sinh thái đa dạng, phát triển song hành cùng nhiều thế hệ cộng đồng. Không gian sống của cư dân sẽ được bao phủ bởi hệ thực vật bản địa, tạo độ phủ mát lên tới 80%, không chỉ hướng đến mục tiêu hạn chế hiệu ứng đảo nhiệt đô thị tại khu vực, mà còn nâng cấp sức khoẻ của cư dân tương lai tại đây.

Riêng tại The Orchard – phân khu nhà ở thấp tầng khép kín đầu tiên vừa ra mắt, trước mỗi căn nhà phố liền kề, biệt thự đơn và song lập sẽ được chủ đầu tư vun trồng một cây xanh lớn, đưa bóng mát theo khắp lối đi của cư dân.

Không gian sống mang phong cách nghỉ dưỡng đẳng cấp tại The Orchard

Các chủ nhân tương lai cũng đồng thời sở hữu nhiều đặc quyền, tiện ích chỉ có tại phân khu The Orchard. Đó là đảo cảnh quan The Pier, khu vui chơi The Island, nhà câu lạc bộ The Canopy với 26 tiện ích riêng biệt, và đặc biệt là vườn cảm quan Sensory Garden với hệ thực vật đa dạng, đan xen giữa các dãy nhà.

Khu vui chơi The Island ghi dấu những phút giây thỏa sức khám phá của trẻ nhỏ và thời gian dung dưỡng cho sức khỏe mỗi cá nhân

Giờ đây, ngôi nhà không còn đơn thuần là nơi để cư trú mà còn là chốn về ấm áp, nơi các thành viên trong gia đình đều có thể tận hưởng cuộc sống trong lành, trọn vẹn, thỏa mãn nhu cầu sống đẳng cấp và thể hiện bản sắc cá nhân. Phân khu The Orchard tại tổng dự án Sycamore cũng chính vì thế trở thành lựa chọn hoàn hảo dành cho những gia đình hiện đại đang tìm kiếm “không gian xanh, ươm mầm tương lai trẻ”.

THANH THANH