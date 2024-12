Thêm nghị sĩ đảng cầm quyền Hàn Quốc ủng hộ luận tội Tổng thống Yoon Suk-yeol

Ông Jin Jong-oh, thành viên đảng Quyền lực Quốc dân (PPP) cầm quyền của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, ngày 12-12 tuyên bố sẽ bỏ phiếu ủng hộ việc luận tội tổng thống trong cuộc bỏ phiếu tại quốc hội do đảng Dân chủ đối lập khởi xướng.

Yonhap: Cảnh sát Hàn Quốc khám xét khu văn phòng tổng thống

Theo đài truyền hình YTN, động thái này nâng tổng số thành viên đảng PPP của ông Yoon tuyên bố sẽ bỏ phiếu luận tội tổng thống lên ít nhất 7 người. Để đạt được đa số 2/3 cần thiết cho việc luận tội ông Yoon, cần ít nhất 8 thành viên PPP ủng hộ.

Trong diễn biến liên quan, hãng Yonhap dẫn nguồn từ các quan chức Hàn Quốc cho biết, cảnh sát đang tìm cách thực hiện một cuộc khám xét khác tại Văn phòng Tổng thống trong khuôn khổ cuộc điều tra về vụ ban bố thiết quân luật, một ngày sau khi nỗ lực trước đó của họ bị ngăn chặn.

Cục Điều tra Quốc gia (NOI) phụ trách vụ việc đã cử các quan chức đến khu phức hợp Văn phòng Tổng thống ở Yongsan để thu thập tài liệu liên quan đến vụ áp đặt thiết quân luật hôm 3-12 của Tổng thống Yoon Suk-yeol.

Hôm 7-12, cảnh sát đã tìm cách khám xét các phòng quan trọng, bao gồm phòng họp Nội các, Cơ quan An ninh Tổng thống và phòng trú ẩn bên trong trụ sở Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, nằm liền kề khu phức hợp của Tổng thống. Cuộc khám xét đầu tiên kết thúc sau vài giờ, với việc cảnh sát chỉ nhận được một số tài liệu hạn chế từ cơ quan an ninh do họ từ chối hợp tác.

LÊ VIỆT