Thí điểm chương trình giáo dục mầm non mới: Trao quyền chủ động cho trường học và giáo viên

Sau nhiều lần lấy ý kiến đóng góp, chương trình giáo dục mầm non (GDMN) mới sẽ được Bộ GD-ĐT thí điểm từ đầu năm học 2026-2027. Tại TPHCM, các trường được chọn thí điểm đang chuẩn bị kỹ lưỡng để bảo đảm triển khai hiệu quả.

Liên thông chương trình phổ thông

Bà Lý Thị Sương, Phó Trưởng phòng Giáo dục Mầm non, Sở GD-ĐT TPHCM, cho biết, điểm khác biệt lớn nhất của dự thảo chương trình GDMN mới so với chương trình hiện hành là không xác định yêu cầu cần đạt chi tiết theo từng độ tuổi mà đánh giá vào cuối độ tuổi nhà trẻ (36 tháng tuổi) và mẫu giáo (6 tuổi).

Trường Mầm non Hòa Bình (phường Hòa Bình, TPHCM) là một trong 15 trường thí điểm triển khai chương trình giáo dục mầm non mới từ đầu năm học 2026-2027

Ngoài ra, chương trình mới chỉ quy định nội dung khái quát, không quy định nội dung chi tiết, nhằm trao quyền chủ động nhiều hơn cho các cơ sở giáo dục và giáo viên trong việc xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp điều kiện cơ sở vật chất và nhu cầu, năng lực của trẻ.

Đánh giá về tính ưu việt của chương trình mới, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Lê Thụy Mỵ Châu cho rằng, chương trình chuyển đổi từ cách tiếp cận truyền thụ kiến thức một chiều qua tăng cường hoạt động trải nghiệm nhằm phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực nền tảng cho trẻ, qua đó tạo cơ sở cho việc học ở bậc phổ thông. Đây là thay đổi cần thiết để đảm bảo tính liên thông giữa chương trình GDMN và Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 (từ cấp tiểu học đến THPT). Tuy nhiên, để triển khai hiệu quả chương trình, cần đảm bảo các yêu cầu về cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên. Do đó, trong thời gian đầu triển khai thí điểm, TPHCM lựa chọn các cơ sở giáo dục có điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, trang thiết bị và năng lực giáo viên, kết hợp rà soát các cơ sở giáo dục trong toàn ngành để nhân rộng triển khai vào các năm kế tiếp.

Đòi hỏi năng lực giáo viên cao hơn

Theo Thứ trưởng Thường trực Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng, trước đây khi đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, yêu cầu về đào tạo, bồi dưỡng giáo viên được ưu tiên đặt lên hàng đầu. Hiện nay, với chương trình GDMN mới, các trường sư phạm cần “đi trước, đón đầu” công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, tạo điều kiện tối đa cho các thầy, cô phát huy năng lực chuyên môn theo hướng tự học, tự cập nhật kiến thức.

Trẻ trải nghiệm các hoạt động trong chương trình giáo dục mầm non mới tại Trường Mầm non Hòa Bình (phường Hòa Bình, TPHCM)

Ở góc độ đơn vị đào tạo sư phạm, TS Phùng Duy Hoàng Yến, Trưởng phòng Đào tạo, Khoa học và hợp tác quốc tế, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TPHCM, nhận định, chương trình GDMN mới đòi hỏi giáo viên có năng lực nghề nghiệp cao hơn so với trước đây. Do đó, các trường sư phạm phải chủ động điều chỉnh chương trình, phương pháp đào tạo theo hướng chú trọng năng lực ứng dụng thực tiễn. “Thực tế công tác đào tạo giáo viên những năm gần đây cho thấy một tỷ lệ lớn sinh viên sư phạm ra trường thiếu kỹ năng nghề nghiệp so với yêu cầu thực tế, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin còn hạn chế. Tôi cho rằng, trường sư phạm cần mở rộng liên kết với các trường mầm non để tăng cơ hội thực hành, thực tập cho sinh viên, qua đó nâng cao kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu thực tế”, TS Phùng Duy Hoàng Yến nêu ý kiến.

Ngoài ra, theo TS Nguyễn Thị Ngọc, Trưởng Khoa Giáo dục mầm non, Trường Đại học Sài Gòn, dự thảo chương trình GDMN mới lần đầu tiên đưa giáo dục hòa nhập vào khung chương trình giáo dục. Trước đây, nội dung này chỉ triển khai ở bậc phổ thông. Để “đón đầu” chương trình mới, Trường Đại học Sài Gòn đang rà soát, bổ sung các học phần về sàng lọc và can thiệp sớm vào chương trình đào tạo sư phạm nhằm giúp giáo viên mầm non trong tương lai nhận diện sớm các dấu hiệu bất thường của trẻ ở độ tuổi mầm non, từ đó có biện pháp giáo dục phù hợp giúp trẻ "bắt nhịp" việc học thuận lợi hơn ở bậc phổ thông. Đặc biệt, chương trình GDMN mới không quy định nội dung chi tiết mà yêu cầu giáo viên lựa chọn ngữ liệu dạy học phù hợp điều kiện thực tế, đặt ra yêu cầu trường sư phạm phải cập nhật và điều chỉnh chương trình đào tạo. Để thực hiện mục tiêu đó, trước hết các trường sư phạm phải nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, chuẩn hóa các điều kiện về thực hành, thực tập cho sinh viên sư phạm.

Năm học 2026-2027, TPHCM có 15/1.832 cơ sở giáo dục triển khai thí điểm chương trình GDMN mới. Kết quả thí điểm sẽ được sơ kết vào cuối học kỳ I và cuối năm học để rút kinh nghiệm, làm cơ sở đề xuất Bộ GD-ĐT hoàn thiện trước khi chính thức phê duyệt chương trình GDMN mới.

THU TÂM