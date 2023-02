Thi thể người phụ nữ nghi bị sát hại chôn dưới bãi rác ở biên giới Long An

Ngày 24-2, Công an huyện Thạnh Hóa (Long An) cho biết, đang phối hợp cùng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra trên địa bàn xã Tân Hiệp, huyện Thạnh Hóa.