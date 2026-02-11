Thị trường hoa tết Hà Nội ảm đạm dù cận tết

Chiều 11-2 (tức 24 tháng Chạp năm Ất Tỵ), dù không khí Tết Bính Ngọ 2026 đã cận kề nhưng trái ngược với cảnh nhộn nhịp của những năm trước, thị trường hoa tết ở Hà Nội năm nay khá ảm đạm.