Bắt giữ 13 đối tượng trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Đà Nẵng vừa bắt giữ 13 đối tượng trong đường dây lừa đảo mạo danh ngân hàng hoạt động xuyên quốc gia, với tổng số tiền chiếm đoạt ước tính khoảng 100 tỷ đồng.

PHẠM NGA

