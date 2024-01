Thông van tim cho bào thai bị dị tật bẩm sinh ngay trong bụng mẹ

Một bào thai 32 tuần được phát hiện có bất thường bẩm sinh không có lỗ van động mạch phổi, thiểu sản thất phải, nguy cơ tử vong trong bụng mẹ vừa được ê kíp các bác sĩ phối hợp thực hiện can thiệp thông van tim cho bào thai ngay trong bụng mẹ.

Ê kíp các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 và Bệnh viện Từ Dũ phối hợp thực hiện can thiệp thông van tim cho bào thai ngay trong bụng mẹ

Ngày 4-1, Bệnh viện Từ Dũ cho biết, vừa thông tim ngay trong trong bụng mẹ cứu sống một thai nhi mắc bệnh tim bẩm sinh nặng. Đó là trường hợp của sản phụ L. (28 tuổi), lần đầu mang thai và được theo dõi thai kỳ tại Đà Nẵng. Chị L. được chuyển đến Bệnh viện Từ Dũ vì phát hiện thai có bất thường nặng về tim, một dị tật bẩm sinh không có lỗ van động mạch phổi, thiểu sản thất phải.

Trong quá trình theo dõi tại Bệnh viện Từ Dũ, bất thường tim thai bắt đầu có dấu hiệu trở nặng, nguy cơ tử vong trong bụng mẹ hoặc ngay sau khi được sinh ra. Bệnh viện Từ Dũ đã hội chẩn liên viện khẩn cấp với Bệnh viện Nhi Đồng 1 vào lúc 9 giờ 30 ngày 3-1 (thai được 32 tuần 5 ngày), các chuyên gia về Sơ sinh và Tim mạch của Bệnh viện Nhi đồng 1 cùng các chuyên gia về Sản của Bệnh viện Từ Dũ thống nhất kết luận nếu không can thiệp bào thai để nong van động mạch phổi ngay thì khả năng cao thai sẽ mất trong bụng mẹ.

Nếu giải quyết cho sinh ngay thì khả năng rất cao thai nhi sẽ mất ngay sau khi được sinh ra do non tháng kèm bệnh tim nặng. Các chuyên gia Sản và Nhi của 2 bệnh viện thống nhất can thiệp trong bào thai bán khẩn là giải pháp phù hợp nhất và cấp bách nhằm cứu sống thai nhi còn trong bụng mẹ.

8 giờ sáng 4-1, ê kíp phẫu thuật của Bệnh viện Từ Dũ phối hợp cùng ê kíp thông tim can thiệp của Bệnh viện Nhi đồng 1 rà soát lại một lần nữa các phương án thực hiện kỹ thuật này trước khi triển khai.

Đến 9 giờ 5 phút cùng ngày, ê kíp can thiệp của 2 bệnh viện bắt đầu tiến hành can thiệp tim thai trong bào thai. Sau can thiệp thông van tim cho bào thai, siêu âm kiểm tra thấy dòng chảy qua van động mạch phổi của thai nhi tốt, không tràn dịch màng ngoài tim.

Hai kíp phẫu thuật của cả 2 bệnh viện đã cân não đảm bảo độ chính xác ở mức tuyệt đối, không một sự cố nào xảy ra trong suốt quá trình can thiệp. Kết quả cuối cùng đã thành công như mong đợi. Quá trình theo dõi thai kỳ sắp tới sẽ là sự phối hợp chặt chẽ và nhịp nhàng tiếp tục của 2 bệnh viện nhằm mục tiêu đem đến niềm hạnh phúc cho cả gia đình khi cả hai mẹ con chị L. có một thai kỳ khỏe mạnh, mẹ tròn con vuông.

THÀNH SƠN