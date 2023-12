Thừa Thiên Huế: Chợ lớn nhất huyện Nam Đông cháy dữ dội

Thông tin ban đầu, một số tiểu thương hàng thịt đến chợ sớm đã phát hiện vụ cháy.

Video chợ Khe Tre bùng cháy dữ dội

Ban Quản lý chợ Khe Tre và các tiểu thương đã cấp báo chính quyền cùng lực lượng chữa cháy.

Tuy nhiên, do đường xa, mưa to, khoảng 1 tiếng đồng hồ sau lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Thừa Thiên Huế mới tiếp cận được hiện trường.

Ngọn lửa bùng cháy dữ dội

Ngọn lửa bao trùm toàn ngôi chợ, cột khói bốc cao. Nhiều tiểu thương la khóc vì hàng hóa chìm trong biển lửa. Người dân đã tìm cách giúp tiểu thương "cứu" hàng hóa.

Tiếp cận xử lý đám cháy

2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Quý Phương và Hoàng Hải Minh đã có mặt hiện trường, trực tiếp chỉ đạo các lực lượng khống chế đám cháy, khắc phục hậu quả.

Khoảng 7 giờ cùng ngày, bà Trần Thị Hoài Trâm, Bí thư Huyện ủy Nam Đông cho biết, đến thời điểm hiện tại, vụ cháy cơ bản được khống chế, các đơn vị liên quan đang kiểm kê thiệt hại.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

VĂN THẮNG