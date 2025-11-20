Thủy điện Trị An tiếp tục tăng xả nước điều tiết xuống hạ du

Chiều 20-11, Công ty Thủy điện Trị An (tỉnh Đồng Nai) tiếp tục thông báo về việc tăng lượng nước xả qua đập tràn xuống vùng hạ du có thể lên đến 1,4 ngàn m3/s.

Cụ thể, từ 13 giờ cùng ngày, lưu lượng nước xả qua đập tràn được điều chỉnh tăng từ 640 lên 800m3/s; lưu lượng nước qua tuabin phát điện từ 340-600m3/s, nâng tổng lưu lượng nước xả xuống hạ du lên mức từ hơn 1,1-1,4 ngàn m3/s.

Thủy điện Trị An là công trình thủy điện lớn nhất miền Nam

Sau đó, tùy diễn biến của thời tiết, lưu lượng nước về hồ, mực nước hồ Thủy điện Trị An, mực nước hạ du sông tại Trạm thủy văn Biên Hòa, công ty có thể điều tiết linh hoạt lưu lượng nước qua đập tràn. Người dân cần có giải pháp phòng ngập có thể xảy ra.

Trước đó, Công ty Thủy điện Trị An cũng có thông báo tăng lượng nước xả qua đập tràn thực hiện từ 14 giờ ngày 19-11 với lượng nước xả qua đập tràn được điều chỉnh từ mức 480 m3/s lên 640 m3/s; lưu lượng nước qua tuabin phát điện từ từ 340m3 /s đến 600m3/s (ứng với công suất từ 180MW đến 300MW tùy theo phương thức huy động của Điều độ Quốc gia (NSMO), tổng lượng nước xả xuống hạ du cao nhất là 1.240m3/s.

XUÂN TRUNG