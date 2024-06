Công an huyện Hương Sơn và Công an huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được người dân tự nguyện giao nộp thời gian qua (ảnh).