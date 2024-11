Tìm được cô gái “mất tích” khi bỏ phố về rừng

Ngày 19-11, Công an xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương (tỉnh Lâm Đồng) đã bàn giao chị Trần Thị T. (24 tuổi, ngụ huyện Thanh Oai, TP Hà Nội) cho gia đình sau khi tiến hành rà soát dữ liệu dân cư, quản lý hộ khẩu trên địa bàn.

Chị T. bỏ phố về rừng, "ở ẩn" tại xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương

Thông tin ban đầu, ngày 4-11, do áp lực trong cuộc sống, chị T. đã rời khỏi gia đình tại Hà Nội bỏ đi không để lại thông tin liên lạc. Gia đình chị T. đã tìm kiếm tại nhiều khu vực lân cận ở Hà Nội nhưng không có kết quả, sau đó đã báo lên cơ quan chức năng hỗ trợ tìm người thân.

Về phía chị T., sau khi rời Hà Nội đã tìm đến khu vực trong núi sâu tại xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương và xin làm thuê tại một vườn cà phê trên địa bàn.

Quá trình nắm bắt địa bàn, quản lý nhân hộ khẩu Công an xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương phát hiện có người từ nơi khác đến địa bàn và tiến hành tìm hiểu, xác minh dữ liệu dân cư có nhiều dấu hiệu trùng khớp với trường hợp đang được tìm kiếm mất liên lạc.

Bằng các nghiệp vụ, cơ quan công an đã liên hệ với người nhà chị T. thông báo và bàn giao cho gia đình.

Trong thư cảm ơn gửi lực lượng chức năng, chị Trần Thị Ng. (chị gái chị T.) viết: “Thật may mắn khi được sự giúp đỡ nhiệt tình, trách nhiệm không quản ngày đêm của các đồng chí Công an xã Đạ Sar, gia đình chúng tôi đã tìm thấy em gái với sự trở về an toàn, khoẻ mạnh”.

ĐOÀN KIÊN