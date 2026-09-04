Tìm kiếm CEO tương lai từ giảng đường đại học

Tối 4-9, Trường Kinh doanh thuộc Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) phát động cuộc thi "Tìm kiếm CEO tương lai – Future CEO 2026" với chủ đề “Leading in the AI Era” (Lãnh đạo trong kỷ nguyên AI).

PGS.TS Nguyễn Phong Nguyên – Hiệu trưởng Trường Kinh doanh UEH, phát biểu phát động cuộc thi.

Cuộc thi hướng đến rèn luyện tư duy quản trị, năng lực dẫn dắt con người và khả năng thích ứng trước tốc độ chuyển dịch công nghệ.

Theo Ban tổ chức, mùa thi năm nay có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, dự kiến thu hút hơn 3.000 sinh viên toàn quốc cùng các đội thi quốc tế. Điểm mới nổi bật là vòng chung kết sẽ có 5 đội tranh tài, gồm 2 đội Việt Nam và 3 đội đại diện cho Đài Loan, Malaysia, Indonesia.

Phát biểu tại lễ phát động, PGS-TS Nguyễn Phong Nguyên, Hiệu trưởng Trường Kinh doanh UEH, nhấn mạnh: “AI có thể mang lại nhiều câu trả lời, nhưng người lãnh đạo phải biết đặt ra câu hỏi tốt hơn. AI có thể đẩy nhanh quá trình ra quyết định, nhưng người lãnh đạo phải là người lựa chọn điều đúng đắn”.

Theo ông Nguyên, lãnh đạo trong kỷ nguyên AI gắn liền với năng lực định hướng, kết nối, tạo dựng niềm tin và dám chịu trách nhiệm. Mục tiêu của cuộc thi không chỉ tìm ra đội vô địch, mà kỳ vọng đặt nền móng cho thế hệ lãnh đạo bản lĩnh, am hiểu công nghệ, giàu trách nhiệm xã hội và luôn giữ giá trị nhân văn ở vị trí trung tâm.

Sự góp mặt của các đội quốc tế mở ra cơ hội để thí sinh cọ xát trong môi trường đa văn hóa. Thông qua các tình huống kinh doanh thực tế gắn liền với khu vực Đông Nam Á, sinh viên có dịp phản biện, giải quyết bài toán thị trường và mở rộng mạng lưới kết nối với chuyên gia, doanh nghiệp. Đây cũng là bước đi cụ thể hóa chiến lược quốc tế hóa giai đoạn 2025–2030 của UEH.

Ông Nguyễn Tấn Trung, Chánh Văn phòng Trường Kinh doanh UEH (bìa phải), tặng hoa cảm ơn đại diện các đơn vị Đoàn – Hội đồng hành cùng cuộc thi Future CEO 2026.

Future CEO 2026 gồm 4 vòng: Sơ loại, Vòng loại khu vực, Bán kết và Chung kết. Thể thức năm nay được đổi mới đáng kể:

Vòng loại: Thí sinh nộp video thuyết trình thay vì bài thi định dạng PDF truyền thống.

Vòng bán kết: Đánh giá năng lực hoàn toàn bằng tiếng Anh theo mô hình Assessment Center, mô phỏng các tình huống quản trị phức tạp.

Vòng chung kết: Thử thách tranh biện và đối kháng trực tiếp trong bối cảnh mô phỏng phòng họp Hội đồng Quản trị (Board of Directors).

Song song với các vòng tranh tài, thí sinh còn tham gia chuỗi hoạt động trải nghiệm thực tế tại doanh nghiệp và giao lưu kết nối quốc tế. Vòng chung kết dự kiến diễn ra vào ngày 14 và 15-11-2026.

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