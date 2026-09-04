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Trường TH-THCS-THPT Lê Thị Riêng sẵn sàng khai giảng năm học mới

SGGPO

Ngày 4-9, không khí chuẩn bị khai giảng năm học mới tại Trường TH-THCS-THPT Lê Thị Riêng (phường Thới An, TPHCM) diễn ra khẩn trương. Đây là trường liên cấp đầu tiên đưa vào hoạt động trên cơ sở cải tạo trụ sở hành chính công dôi dư sau khi triển khai chính quyền địa phương hai cấp.

Học sinh Trường TH-THCS-THPT Lê Thị Riêng (phường Thới An, TPHCM) chuẩn bị cho năm học mới
Học sinh Trường TH-THCS-THPT Lê Thị Riêng (phường Thới An, TPHCM) chuẩn bị cho năm học mới

Thầy Lương Văn Minh, Hiệu trưởng Trường TH-THCS-THPT Lê Thị Riêng, cho biết, đến chiều nay, công tác chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới đã hoàn tất. Sân trường được bố trí sân khấu, màn hình LED, hệ thống âm thanh và ghế ngồi. Trước đó, học sinh các khối lớp đã tập luyện nghi thức chào cờ và các tiết mục văn nghệ.

Năm học 2026-2027 là năm học đầu tiên Trường TH-THCS-THPT Lê Thị Riêng đưa vào hoạt động trên cơ sở cải tạo trụ sở UBND quận 12 trước đây.

Với khuôn viên rộng hơn 3,2 ha, các phòng làm việc được cải tạo thành phòng học, đón lứa học sinh đầu tiên ở các khối 1, 6 và 10.

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Khẩn trương chuẩn bị cho khai giảng năm học mới

Tính đến ngày 4-9, phòng học cho các khối 1, 6 cơ bản hoàn thiện; riêng phòng học dành cho khối 10 đang được hoàn tất để đưa vào sử dụng từ đầu năm học mới.

Hiệu trưởng nhà trường thông tin, để kịp khai giảng năm học mới, nhà trường tập trung bảo đảm 18 phòng học phục vụ việc dạy học, sau đó sẽ tiếp tục hoàn thiện các phòng chức năng như thực nghiệm Lý - Hóa - Sinh, Tin học, Ngoại ngữ và STEM, dự kiến đưa vào sử dụng đồng bộ vào giữa tháng 9-2026.

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Công tác chuẩn bị đảm bảo an toàn cho học sinh

Trường TH-THCS-THPT Lê Thị Riêng hoạt động theo mô hình trường liên cấp. Do đó, công tác quản lý đòi hỏi phải đảm bảo an toàn, phù hợp đặc điểm tâm sinh lý của học sinh ở cả ba cấp học.

Năm học 2026-2027, trường tuyển sinh 140 học sinh lớp 1, 180 học sinh lớp 6 và 450 học sinh lớp 10.

Trường hiện có 43 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó 31 người cơ hữu và 12 hợp đồng. Riêng các môn Khoa học tự nhiên, Âm nhạc, Mĩ thuật và Tiếng Anh còn thiếu giáo viên ở một số cấp học, trường sẽ bố trí giáo viên thỉnh giảng để đảm bảo yêu cầu dạy và học.

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Trường TH-THCS-THPT Lê Thị Riêng đưa vào hoạt động trên cơ sở cải tạo trụ sở UBND quận 12 trước đây

Ngày mai (5-9), học sinh Trường TH-THCS-THPT Lê Thị Riêng sẽ hòa chung không khí khai giảng với học sinh cả nước theo cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến.

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