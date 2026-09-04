Nữ sinh viên sư phạm tốt nghiệp xuất sắc sớm một năm

Trong số hơn 3.000 tân cử nhân Trường ĐH Sư phạm TPHCM vừa nhận bằng tốt nghiệp, Phan Thị Hồng Nhung, ngành Công nghệ thông tin, gây chú ý khi hoàn thành chương trình sớm một năm, đạt loại xuất sắc với điểm trung bình 3,69/4,0.

Niềm vui của Hồng Nhung trong ngày nhận bằng tốt nghiệp đại học.

Từ mùa gặt đến giảng đường

Ba năm trước, ngày Phan Thị Hồng Nhung rời quê lên TPHCM nhập học cũng đúng vào mùa gặt. Hai cha con phải tranh thủ thu hoạch những đám lúa cuối để cô kịp chuyến xe khởi hành lúc 17 giờ.

Khi bước vào đại học, Hồng Nhung chưa đặt mục tiêu phải tốt nghiệp sớm. Cô gái quê ở xã Phù Mỹ Tây, tỉnh Gia Lai (Bình Định cũ) chỉ nghĩ mình cần học tốt, nhanh chóng thích nghi với cuộc sống ở TPHCM và sớm tự lo để cha mẹ bớt vất vả. Sau một thời gian, Nhung tìm hiểu kỹ chương trình đào tạo, các học phần tiên quyết và tự đánh giá khả năng. Nhận thấy có thể hoàn thành chương trình trong ba năm nếu chủ động và chấp nhận lịch trình dày hơn, Nhung quyết định thử sức.

Phía sau lựa chọn ấy là câu chuyện gia đình. Cha mẹ Nhung quanh năm gắn với ruộng đồng, chắt chiu nuôi các con ăn học. Từ khi Nhung học lớp 11, mẹ đã vào TPHCM làm việc để lo cho chị gái học đại học và san sẻ gánh nặng với cha. Ngày Nhung lên thành phố nhập học cũng đúng mùa gặt. Hai cha con tranh thủ thu hoạch những đám lúa cuối để cô kịp chuyến xe lúc 17 giờ. Chưa đầy một tháng sau, em gái gặp tai nạn, mẹ phải trở về quê chăm sóc.

Những biến cố liên tiếp khiến Nhung hiểu mình phải trưởng thành nhanh hơn và chịu trách nhiệm với con đường đã chọn. Suốt thời gian đại học, nữ sinh vừa học vừa làm để tự trang trải học phí, sinh hoạt phí, bên cạnh sự hỗ trợ từ học bổng Saigonchildren. Với Nhung, nếu tiết kiệm được một năm học, cô sẽ có cơ hội tìm việc ổn định và phụ giúp cha mẹ sớm hơn một năm.

Tuy vậy, Nhung xác định học vượt không đồng nghĩa với học vội. Cô nghiên cứu kỹ chuỗi học phần tiên quyết, chia mục tiêu ba năm thành kế hoạch cho từng học kỳ, từng tuần; mỗi kỳ chỉ học thêm một đến hai môn và tận dụng học kỳ hè. Với môn chuyên ngành, nữ sinh giữ nguyên tắc học đến đâu thực hành đến đó, không dồn bài tập và đồ án đến cuối kỳ.

Lịch sinh hoạt của Nhung gần như kín. Ban ngày cô đến trường hoặc dạy thêm, buổi tối làm việc tại một trung tâm giáo dục; về nhà lại tiếp tục ôn bài, làm đồ án. Cuối tuần, Nhung tham gia nghiên cứu khoa học và những hoạt động ngoại khóa thật sự cần thiết…

Gạt nước mắt để tiếp tục hành trình

Hành trình ấy không chỉ có điểm số và niềm vui. Khi bài tập, đồ án và việc làm thêm cùng dồn lại, Nhung từng nghi ngờ khả năng của mình. Có đêm tan ca trở về, trước mắt vẫn là những dòng mã liên tục báo lỗi, cô ngồi trước màn hình rồi bật khóc. Nhung cũng có lúc tủi thân khi bạn bè được đi chơi, còn tuổi sinh viên của mình phần lớn xoay quanh việc học và làm.

Cuối khóa là giai đoạn khó khăn nhất khi Nhung đồng thời nghiên cứu khoa học, thực tập và hoàn thành các học phần tốt nghiệp. Sự hướng dẫn của thầy cô, hỗ trợ từ nhóm nghiên cứu và bạn bè giúp cô đi qua áp lực. Nhung cho phép mình nghỉ một chút, rồi sắp xếp lại công việc, xác định điều cần làm trước và học cách nhờ hỗ trợ thay vì ôm hết mọi thứ.

Hồng Nhung chụp ảnh kỷ niệm cùng gia đình trong ngày nhận bằng tốt nghiệp.

“Mỗi khi muốn bỏ cuộc, em lại nghĩ về ba mẹ, về những ngày ba mẹ làm việc vất vả và niềm tin của những người đã giúp đỡ em. Em biết mình không cần phải mạnh mẽ mọi lúc, nhưng sau mỗi lần mệt mỏi vẫn phải đứng lên và tiếp tục đi”, Nhung chia sẻ.

Tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin tại một trường sư phạm, Nhung không xem tương lai của mình là lựa chọn một trong hai: làm công nghệ hoặc đi dạy. Ba năm học đã bồi đắp trong cô tình yêu với việc giảng dạy. Hiện Nhung dành chính “một năm có thêm” nhờ tốt nghiệp sớm để học nghiệp vụ sư phạm, chuẩn bị cho công việc giáo dục.

Mong muốn ấy được củng cố qua hai năm tham gia chiến dịch Mùa hè xanh cùng đội hình chuyển đổi số. Khi hướng dẫn trẻ em về “công dân số”, Nhung nhận ra kiến thức công nghệ chỉ thật sự có ý nghĩa khi giúp con người sống an toàn và có trách nhiệm hơn. Nếu trở thành giáo viên, cô muốn giúp học sinh biết bảo vệ dữ liệu cá nhân, nhận diện nguy cơ trên không gian mạng và ứng xử văn minh.

Hồng Nhung nhận bằng tốt nghiệp sớm 1 năm.

“Bên cạnh đó, em cũng rèn kỹ năng thiết kế bài học, diễn đạt vấn đề phức tạp dễ hiểu và kiên nhẫn với người học. Em mong trở thành giáo viên, xa hơn là một giảng viên có chuyên môn vững. Khi kinh tế ổn định hơn, em dự định học thạc sĩ để đóng góp sâu hơn cho giáo dục công nghệ”, Nhung chia sẻ.

“Hồng Nhung là sinh viên có ý chí, tinh thần trách nhiệm và khả năng sắp xếp công việc tốt. Trong ba năm đại học, Nhung vừa học vượt, vừa làm thêm nhưng vẫn tích cực nghiên cứu khoa học, tham gia công tác Đoàn - Hội và hoạt động tình nguyện. Nhung vừa là Sinh viên 5 tốt cấp Trường, đồng thời, đạt danh hiệu "Cán bộ Đoàn - Hội xuất sắc" và là gương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp Trường. Đặc biệt, Nhung đã được Đảng ủy trường khen thưởng “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2025. Việc tiếp tục học nghiệp vụ sư phạm cho thấy em có định hướng rõ ràng và mong muốn gắn bó, cống hiến cho giáo dục…” Anh Nguyễn Vũ Hoài Ân, Bí thư Đoàn Trường ĐH Sư phạm TPHCM

CÔNG CHƯƠNG