Năm học 2026-2027, TPHCM đẩy mạnh hướng nghiệp học sinh theo các ngành khoa học cơ bản

Kế hoạch hướng nghiệp, phân luồng học sinh (HS) năm học 2026-2027 đặt yêu cầu các trường thường xuyên tăng cường hướng nghiệp học sinh, sinh viên theo học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật, công nghệ, bảo đảm đến năm 2030 đạt ít nhất 35%.

Học sinh Trung tâm GDTX Chu Văn An thực hành nghề song song với học văn hóa

Sở GD-ĐT TPHCM cho biết, năm học mới 2026-2027, kế hoạch thực hiện công tác hướng nghiệp, phân luồng HS có nhiều điểm mới.

Mục tiêu của kế hoạch đến hết năm 2027 sẽ thiết lập nền tảng tổ chức và bước đầu vận hành đồng bộ công tác hướng nghiệp, phân luồng học sinh trong toàn ngành; bảo đảm các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch, phân công nhân sự phụ trách, tổ chức tư vấn và trải nghiệm nghề nghiệp phù hợp; từng bước chuẩn hóa nội dung, đội ngũ, học liệu, dữ liệu và cơ chế phối hợp làm cơ sở triển khai ổn định trong các năm tiếp theo.

Để thực hiện các mục tiêu cụ thể, Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu các trường phổ thông thực hiện chương trình GDPT theo hướng tăng cường định hướng nghề nghiệp và tạo điều kiện để học sinh lựa chọn lộ trình học tập sau tốt nghiệp; tổ chức môn học, chuyên đề lựa chọn và hoạt động giáo dục tự chọn phù hợp với năng lực, sở thích của học sinh và yêu cầu phân luồng.

Tích hợp nội dung giáo dục hướng nghiệp trong các môn học và hoạt động giáo dục theo định hướng giáo dục STEM, phù hợp với xu hướng phát triển ngành nghề, nhu cầu thị trường lao động và yêu cầu đào tạo nhân lực đáp ứng cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Đặc biệt, các cơ sở giáo dục cần cần thường xuyên cập nhật thông tin về nhu cầu nhân lực, thị trường lao động của địa phương và cả nước để định hướng học sinh lựa chọn ngành, nghề phù hợp; tăng cường định hướng học sinh, sinh viên theo học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật, công nghệ, bảo đảm đến năm 2030 đạt ít nhất 35%.

Để thực hiện, các cơ sở giáo dục phổ thông chủ trì, phối hợp với trung tâm GDTX, trung tâm GDNN- GDTX và cơ sở GDNN tổ chức các mô hình vừa học văn hóa, vừa học nghề; đa dạng hóa chương trình và hình thức liên thông giữa các trình độ; bảo đảm điều kiện để học sinh được học tập nghề nghiệp phù hợp.

Cơ sở GDNN chủ trì, phối hợp với cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện liên thông giữa các chương trình GD-ĐT thông qua xây dựng lộ trình học tập mở, linh hoạt; công nhận kết quả học tập, mô-đun, tín chỉ theo quy định; tạo điều kiện cho người học chuyển đổi giữa các luồng và trình độ đào tạo.

Để chuẩn hóa đội ngũ hướng nghiệp, Sở GD-ĐT cũng đặt ra yêu cầu về công tác phát triển đội ngũ thực hiện hoạt động hướng nghiệp, phân luồng.

Trường học cũng có thể mời các chuyên gia, đại diện doanh nghiệp, tổ chức nghề nghiệp, nhà khoa học, nghệ nhân, đại diện chính quyền địa phương, đoàn thể và các cá nhân phù hợp tham gia cung cấp thông tin nghề nghiệp, hướng dẫn trải nghiệm nghề và hỗ trợ tư vấn phân luồng cho học sinh.

Sở cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục xây dựng cơ chế, chính sách nhằm thu hút các nhà khoa học, các nhà quản lý, giáo viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các doanh nhân tham gia làm công tác tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh phổ thông.

ĐẶNG TRINH