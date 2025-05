Tìm thấy du khách New Zealand mất liên lạc nhiều giờ với người thân ở Huế

Nhận thông tin, Công an phường Thủy Xuân nhanh chóng triển khai lực lượng tổ chức rà soát toàn địa bàn, thông báo rộng rãi nhận dạng đến người dân để phối hợp tìm kiếm.

Trưa 17-5, Công an phường Thủy Xuân, quận Thuận Hóa, TP Huế cho biết, tiếp nhận thông tin từ Công an phường Phú Hội về việc ông Kelly Grant Norman (sinh năm 1958, quốc tịch New Zealand, mắc bệnh Parkinson, có biểu hiện lãng trí) rời khách sạn Moonlight Boutique (nơi ông lưu trú cùng người thân ở phường Phú Hội) từ lúc 13 giờ ngày 16-5 và mất liên lạc với người thân.

Công an hỗ trợ đưa ông Kelly Grant Norman về với người thân

Công an phường Thủy Xuân nhanh chóng triển khai lực lượng tổ chức rà soát toàn địa bàn, thông báo rộng rãi nhận dạng đến người dân để phối hợp tìm kiếm.

Với sự vào cuộc khẩn trương, trách nhiệm và đầy tinh thần nhân văn, Công an phường Thủy Xuân cùng sự hỗ trợ tích cực của người dân, đến 6 giờ sáng 17-5, ông Kelly Grant Norman được phát hiện an toàn trên địa bàn phường Thủy Xuân.

Hiện Công an phường Thủy Xuân đã trao đổi, phối hợp với Công an phường Phú Hội và khách sạn nơi cư trú để đưa ông trở về an toàn bên người thân vào sáng 17-5.

VĂN THẮNG