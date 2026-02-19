Xã hội

Tin buồn

Tin buồn

SGGPO

Đảng ủy – HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Sài Gòn, TPHCM và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Đồng chí Trần Thị Kim Anh, sinh năm 1928, tại xã Châu Thới, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng (nay là xã Phú Lộc, thành phố Cần Thơ), nguyên Phó Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ, đã nghỉ hưu.

Khen thưởng: Huy chương Kháng chiến chống Pháp hạng nhì; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhất; Huân chương Lao động hạng nhất; Huy chương Vì sự nghiệp Giải phóng Phụ nữ; Huy chương Vì sự nghiệp Bảo tồn Di sản Văn hóa Dân tộc; Huy hiệu Thành đồng Tổ Quốc; Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.

Đã từ trần vào lúc: 2 giờ 30 phút, ngày 18-2-2026.

Linh cửu quàn tại: Số 10A, đường Nguyễn Khuyến, phường Thủ Đức, TPHCM.

Lễ viếng lúc: 14 giờ 30 phút, ngày 18-2-2026

Lễ truy điệu lúc: 9 giờ 30 phút, ngày 21-2-2026

Hỏa táng tại Trung tâm Hỏa táng Bình Hưng Hòa, phường Bình Hưng Hòa, TPHCM.

Từ khóa

tin buồn

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn