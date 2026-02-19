Đảng ủy – HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Sài Gòn, TPHCM và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Đồng chí Trần Thị Kim Anh, sinh năm 1928, tại xã Châu Thới, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng (nay là xã Phú Lộc, thành phố Cần Thơ), nguyên Phó Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ, đã nghỉ hưu.

Khen thưởng: Huy chương Kháng chiến chống Pháp hạng nhì; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhất; Huân chương Lao động hạng nhất; Huy chương Vì sự nghiệp Giải phóng Phụ nữ; Huy chương Vì sự nghiệp Bảo tồn Di sản Văn hóa Dân tộc; Huy hiệu Thành đồng Tổ Quốc; Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.

Đã từ trần vào lúc: 2 giờ 30 phút, ngày 18-2-2026.

Linh cửu quàn tại: Số 10A, đường Nguyễn Khuyến, phường Thủ Đức, TPHCM.

Lễ viếng lúc: 14 giờ 30 phút, ngày 18-2-2026

Lễ truy điệu lúc: 9 giờ 30 phút, ngày 21-2-2026

Hỏa táng tại Trung tâm Hỏa táng Bình Hưng Hòa, phường Bình Hưng Hòa, TPHCM.