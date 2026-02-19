Xã hội

Tin buồn

Đảng ủy – HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đức Nhuận, TPHCM và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Đồng chí Lê Việt Thanh, sinh năm 1936, tại xã Hương Chữ, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là Phường Hương Trà, TP Huế), Nguyên Trưởng phòng kho tiền 2 - chi nhánh phía Nam - Kho bạc Nhà nước Việt Nam, đã nghỉ hưu.

Khen thưởng: Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhì; Huy chương Vì Sự nghiệp Ngân hàng; Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng.

Đã từ trần vào lúc: 15 giờ 30 phút, ngày 18-2-2026.

Linh cửu quàn tại: Số 68/16 Đào Duy Anh, phường Đức Nhuận, TPHCM

Lễ viếng lúc : 10 giờ 30 phút, ngày 19-2-2026

Lễ truy điệu lúc: 6 giờ 30 phút, ngày 20-2-2026

An táng tại nghĩa trang Chính sách TPHCM (xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi trước đây).

