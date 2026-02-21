Ông NGUYỄN DUY LỘ, nguyên Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), kiêm Giám đốc Vietcombank Chi nhánh TPHCM.
Sinh ngày: 20-10-1936
Nguyên quán: An Lão, Bình Định.
Đã từ trần vào lúc 15 giờ 20 phút, ngày 13-2-2026 (nhằm ngày 26 tháng Chạp năm Ất Tỵ).
Hưởng thọ: 90 tuổi.
Lễ nhập quan: 06 giờ, Chủ nhật, ngày 22-2-2026.
Lễ viếng: 08 giờ, Chủ nhật, ngày 22-2-2026 (nhằm mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ).
Lễ truy điệu và di quan: 12 giờ 15 phút, thứ Hai, ngày 23-2-2026 (nhằm mùng 7 tháng Giêng năm Bính Ngọ).
Tổ chức tại: Nhà Tang lễ Quốc gia phía Nam, số 5 Phạm Ngũ Lão, phường Hạnh Thông, TPHCM.
An táng tại: Nghĩa trang Phúc An Viên, TPHCM.
Ban Tang lễ và gia đình đồng kính báo.