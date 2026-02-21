Xã hội

Tin buồn

SGGPO

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin:

Ông NGUYỄN DUY LỘ, nguyên Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), kiêm Giám đốc Vietcombank Chi nhánh TPHCM.

Sinh ngày: 20-10-1936

Nguyên quán: An Lão, Bình Định.

Đã từ trần vào lúc 15 giờ 20 phút, ngày 13-2-2026 (nhằm ngày 26 tháng Chạp năm Ất Tỵ).

Hưởng thọ: 90 tuổi.

Lễ nhập quan: 06 giờ, Chủ nhật, ngày 22-2-2026.

Lễ viếng: 08 giờ, Chủ nhật, ngày 22-2-2026 (nhằm mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Lễ truy điệu và di quan: 12 giờ 15 phút, thứ Hai, ngày 23-2-2026 (nhằm mùng 7 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Tổ chức tại: Nhà Tang lễ Quốc gia phía Nam, số 5 Phạm Ngũ Lão, phường Hạnh Thông, TPHCM.

An táng tại: Nghĩa trang Phúc An Viên, TPHCM.

Ban Tang lễ và gia đình đồng kính báo.

