Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Bình Thạnh, TPHCM và gia đình vô cùng thương tiếc báo tIn:

Đồng chí BÙI THANH HẢI, sinh năm 1961, tại xã Thụy Vân, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là phường Vỹ Dạ, thành phố Huế), nguyên Giám đốc Xí nghiệp Cơ khí Công trình, thuộc Công ty TNHH MTV Trục vớt cứu hộ Việt Nam, đã nghỉ hưu.

Khen thưởng: Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Đã từ trần vào lúc: 23 giờ 18 phút, ngày 14 tháng 02 năm 2026.

Linh cữu quàn tại: Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam - số 5 Phạm Ngũ Lão, phường Hạnh Thông, TPHCM.

Lễ viếng lúc : 10 giờ 00 phút, ngày 20-2-2026

Lễ truy điệu lúc: 06 giờ 30 phút, ngày 22-2-2026

An táng tại nghĩa trang Chính sách TPHCM, TPHCM.