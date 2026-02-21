Đồng chí Thượng Úy Trần Thị Mai Lan, sinh năm 1946, tại xã Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TPHCM (nay là phường Phú Thọ Hòa, TPHCM), nguyên Y sĩ Trung đoàn 770, Bộ Tư lệnh TPHCM, đã nghỉ hưu.
Khen thưởng: Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhì; Huân chương Chiến công hạng ba; Huân chương Chiến sĩ Giải phóng hạng nhất, nhì, ba; Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng.
Đã từ trần vào lúc: 10 giờ 36 phút, ngày 20-2-2026.
Linh cửu quàn tại: số 813A Lê Đức Anh (QL1A), khu phố 48, phường Bình Hưng Hòa, TPHCM.
Lễ viếng lúc : 21 giờ, ngày 20-2-2026
Lễ truy điệu lúc: 6 giờ, ngày 23-2-2026
Hỏa táng tại Trung tâm Hỏa táng Bình Hưng Hòa, phường Bình Hưng Hòa, TPHCM.