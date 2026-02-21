Xã hội

Tin buồn

Đảng ủy – HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Đông, TPHCM và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Đồng chí Lê Văn Sứ, sinh năm 1932, tại xã Tịnh Minh, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi (nay là Trường Giang, tỉnh Quảng Ngãi), nguyên Cán bộ Tổ chức lao động Xí nghiệp mì ăn liền Bình Tây – Công ty Bột ngọt Miền Nam, đã nghỉ hưu.

Khen thưởng: Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng ba; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhất; Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng.

Đã từ trần vào lúc: 8 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 02 năm 2026.

Linh cửu quàn tại: Nhà tang lễ Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, số 336 đường Trần Phú, phường An Đông, TPHCM.

Lễ viếng lúc : 5 giờ, ngày 21-2-2026

Lễ truy điệu lúc: 18 giờ, ngày 22-2-2026

An táng tại nghĩa trang Chính sách TPHCM (xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi trước đây), TPHCM.

