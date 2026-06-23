Lời cảm tạ

Gia đình chúng tôi chân thành cảm tạ quý cơ quan, đơn vị, bà con, bạn bè, đồng nghiệp đã đến chia buồn và tiễn đưa đồng chí Nguyễn Hữu Hùng về nơi an nghỉ cuối cùng.

Đồng chí NGUYỄN HỮU HÙNG (Bút danh: Nguyễn Hùng) - Trưởng Đại diện Báo Sài Gòn Giải Phóng tại Đà Nẵng.

Sinh ngày 1-1-1980. Từ trần lúc 5 giờ 13 ngày 19-6-2026 (nhằm mùng 5 tháng 5 năm Bính Ngọ), hưởng dương 48 tuổi.

Sau những ngày tổ chức tang lễ và tiễn đưa đồng chí Nguyễn Hữu Hùng về nơi an nghỉ cuối cùng, gia đình chúng tôi vô cùng xúc động và chân thành cảm tạ:

Đảng ủy - Ban Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên Báo Sài Gòn Giải Phóng; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, đoàn thể; các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương; cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể địa phương; Chi bộ, Ban nhân dân, Ban công tác Mặt trận khối phố Ngân Hà, phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng; bà con nội ngoại, thông gia, thân bằng quyến thuộc; bạn bè, đồng nghiệp, bà con lối xóm gần xa cùng tất cả quý vị đã đến viếng, gửi vòng hoa, điện chia buồn, thăm hỏi, động viên và tiễn đưa đồng chí Nguyễn Hữu Hùng về nơi an nghỉ cuối cùng.

Sự hiện diện, những lời chia sẻ chân thành của quý cơ quan, đơn vị, bà con, bạn bè, đồng nghiệp là nguồn động viên to lớn, giúp gia đình chúng tôi vơi đi nỗi đau mất mát không gì bù đắp được.

Trong lúc tang gia bối rối nếu có điều gì sơ suất, gia đình kính mong quý vị niệm tình thông cảm và lượng thứ.

Thay mặt gia đình, chúng tôi xin kính chúc quý vị sức khỏe, bình an và hạnh phúc.

Xin trân trọng cảm tạ!