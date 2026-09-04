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Bà Nguyễn Thị Ở sinh năm 1938 (Mậu Dần), nguyên quán: thôn Châu Trúc, xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai, pháp danh: Nghiêm Tịnh; Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng đã từ trần lúc 9 giờ 45 phút, ngày 3 tháng 9 năm 2026 (nhằm ngày 22 tháng 7 năm Bính Ngọ), hưởng thọ 89 tuổi.

Linh cữu quàn tại: Nhà Tang lễ Bộ Quốc phòng (số 5 đường Phạm Ngũ Lão, phường Hạnh Thông, TPHCM).

Lễ nhập quan: 17 giờ, ngày 3-9-2026 (nhằm ngày 22 tháng 7 năm Bính Ngọ). Lễ động quan: 16 giờ, ngày 5-9-2026 (nhằm ngày 24 tháng 7 năm Bính Ngọ). An táng tại thôn Châu Trúc, xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai.

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Được tin bà Nguyễn Thị Ở (thân mẫu của đồng chí Tô Đình Tuân, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Truyền thông TPHCM, nguyên Tổng Biên tập báo Người Lao Động) qua đời, Đảng ủy, Ban Biên tập và toàn thể CB-CNV-PV Báo SGGP xin chân thành chia buồn cùng đồng chí Tô Đình Tuân và gia đình.

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TPHCM Chia buồn Cáo phó cụ bà Nguyễn Thị Ở Tô Đình Tuân Báo Sài Gòn Giải Phóng

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