Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin:

Ông TRIỆU PHI HÙNG

Sinh ngày 20 tháng 10 năm 1945

Nguyên phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam

Nguyên phóng viên Đài Truyền hình TPHCM

Nguyên phóng viên thường trú Việt Nam tại Campuchia

Nguyên Phó Giám đốc Công ty Nhiếp ảnh TPHCM

Đã từ trần hồi 21 giờ 13 phút, ngày 26 tháng 02 năm 2026, tại TPHCM.

Hưởng thọ 81 tuổi.

Linh cữu quàn tại: Số 4 Quốc lộ 13, khu phố 38, phường Hiệp Bình, TPHCM.

Lễ động quan lúc 04 giờ 00, thứ Hai ngày 02 tháng 3 năm 2026.

Thánh lễ an táng lúc 04 giờ 30 cùng ngày tại Nhà thờ Giáo xứ Fatima Bình Triệu.

Sau thánh lễ, linh cữu được hỏa táng tại Phước Lạc Viên (Dĩ An, TPHCM).

Sự ra đi của ông là mất mát to lớn đối với gia đình, người thân, bạn bè và đồng nghiệp.

Gia đình chúng tôi trân trọng thông báo và kính mời quý thân hữu đến tiễn biệt và chia buồn cùng gia đình.

Tang gia đồng kính báo.

.