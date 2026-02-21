Xã hội

Đảng ủy – HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Lợi, TPHCM và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Đồng chí NGUYỄN VĂN PHƯƠNG, sinh năm 1954, tại xã Phú Chánh, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương (nay là phường Bình Dương, TPHCM), nguyên Cán bộ Phòng Tổ chức - Cán Bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Dương, đã nghỉ hưu.

Khen thưởng: Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng.

Đã từ trần vào lúc: 10 giờ 30 phút, ngày 20-2-2026.

Linh cửu quàn tại: Số 18/2, Khu phố Phú Lợi 1, phường Phú Lợi, TPHCM.

Lễ viếng lúc : 19 giờ, ngày 20-2-2026

Lễ truy điệu lúc: 7 giờ, ngày 23-2-2026

An táng tại Nghĩa trang Hoa viên Bình Dương.Phường Chánh Phú Hòa, TPHCM.

